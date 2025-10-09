W sklepach nie zmieniło się nic. Opakowań na napoje, do których ceny przy zakupie zostanie doliczone 50 gr (w przypadku butelek PET i puszek) lub 1 zł kaucji (w przypadku butelek ze szkła wielorazowego) nie ma i jeszcze długo nie będzie. Producenci i operatorzy deklarują, że pierwsze pojawią się najwcześniej za kilka tygodni. Odpowiedzialna za tę rewolucję wiceminister klimatu Anita Sowińska przyznaje, że do pełnego rozkręcenia systemu potrzeba miesięcy, może nawet roku.

Czy to powód do wstydu? Nie. Tak było we wszystkich krajach, w których systemy kaucyjne już z powodzeniem funkcjonują. Skąd więc rozczarowanie? Powodów jest kilka. Po pierwsze, fatalna komunikacja. Kampania edukacyjna dopiero się rozkręca – ze świecą szukać jej przejawów w przestrzeni publicznej. Dlaczego nie mogła wystartować kilka miesięcy przed (teoretycznym) uruchomieniem systemu, jak chciałoby tego 40 proc. Polaków (wyniki badania IBRiS z połowy września, zamówionego przez agencję Clear Communication Group)? Nieoficjalnie wiemy, że resort obawiał się, że 1 października na sklepy ruszą tłumy z workami zbieranych od tygodni butelek, których przyjąć się nie da, bo nie są sygnowane znakiem kaucji. Wolał więc się wstrzymać z nagłaśnianiem sprawy. Skutek? Tylko 47 proc. ankietowanych na dwa tygodnie przed startem systemu deklarowało, że wie, jak będzie działał. Kolejne 25 proc. o nim słyszało, ale nie znało jego zasad.