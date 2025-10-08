- Kto skorzysta na wyższej płacy minimalnej od 2026 roku
- Ile wyniesie płaca minimalna netto w 2026 roku
- Od kiedy obowiązuje nowa płaca minimalna i jak wygląda harmonogram
- Czy trzeba składać wniosek, żeby otrzymać wyższą płacę
- Kto nie skorzysta z podwyżki płacy minimalnej
- Jak wzrost płacy minimalnej wpłynie na składki, odprawy i świadczenia
- Kto zyska, a kto straci na podwyżce płacy minimalnej
- Co mówią eksperci o płacy minimalnej 2026
- Najczęściej zadawane pytania o płacę minimalną 2026
- Podstawa prawna i dokumenty
Na skróty: płaca minimalna 2026 w liczbach
- Kwota od 1.01.2026: 4806 zł brutto
- Stawka godzinowa: 31,40 zł brutto
- Na rękę (umowa o pracę): ok. 3605,85 zł netto
- Wejście w życie: 1 stycznia 2026 roku
- Podstawa prawna: Rozporządzenie RM z 11 września 2025 r. (Dz.U. 2025, poz. 1242)
- Kogo dotyczy: ok. 3 mln pracowników.
Kto skorzysta na wyższej płacy minimalnej od 2026 roku
Nowe stawki obejmą znaczną część pracowników etatowych oraz zleceniobiorców. Oznacza to realny wzrost dochodów w gospodarstwach o najniższych zarobkach.
Do grup, które bezpośrednio skorzystają z podwyżki, należą:
- pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze etatu (proporcjonalnie),
- zleceniobiorcy objęci minimalną stawką godzinową,
- pracownicy w przestoju – wynagrodzenie przestojowe nie może być niższe od minimalnej,
- osoby zatrudnione sezonowo lub dorywczo, jeśli wynagrodzenie przeliczone godzinowo nie spadnie poniżej minimum.
Wyższe płace oznaczają też wzrost składek, kosztów pracy i wyższe świadczenia powiązane z minimalnym wynagrodzeniem.
Ile wyniesie płaca minimalna netto w 2026 roku
Z kwoty 4806 zł brutto przeciętny pracownik zatrudniony na umowie o pracę otrzyma około 3605 zł netto, przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i bez uczestnictwa w PPK. W przypadku pracowników do 26. roku życia, objętych ulgą PIT-0, „na rękę” może to być nawet 3900–4000 zł.
Poniżej przedstawiamy tabele z obliczeniami płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku. Do obliczeń przyjęliśmy: standardowe koszty uzyskania przychodu, brak wejścia w PPK, zwykłą skalę podatku.
Tabela 1. Minimalna płaca 2026 – brutto → potrącenia → netto (umowa o pracę)
|Wariant
|Brutto
|Składki społeczne
|Składka zdrowotna
|Podatek PIT
|Netto „na rękę”
|Standard
|4 806 zł
|~ [ok. 800 zł]
|~ [ok. 360 zł]
|~ [ok. 40 zł]
|~ 3 605,85 zł
Tabela 2. Minimalna stawka godzinowa – przykłady netto (zleceniobiorca)
|Liczba godzin
|Brutto/h
|Brutto razem
|Potrącenia (jeśli obowiązują)
|Netto
|160 h
|31,40 zł
|5 024 zł
|(zależnie od składek)
|orientacyjnie ~3 800-4 000 zł(w zależności od warunków umowy)
Mikro-FAQ:
- Czy minimalna stawka godzinowa jest wolna od PPK? – Nie, jeśli dana umowa podlega regulacjom, PPK może obowiązywać, ale zależy od warunków przystąpienia.
- Czy pracownik do 26 roku życia dostanie więcej netto (ulga PIT)? – Tak, jeśli objęty jest ulgą PIT-0, netto będzie wyższe.
Tabela 3: wyliczenia orientacyjne
|Wariant zatrudnienia
|Brutto
|Szacowane netto
|Standardowy pracownik
|4806 zł
|ok. 3605 zł
|Pracownik do 26 r.ż. (PIT-0)
|4806 zł
|ok. 3900–4000 zł
|Zleceniobiorca (oskładkowana umowa, 160 h)
|31,40 zł/h
|ok. 3800–4000 zł
Nowa płaca minimalna oznacza wzrost dochodów o około 100 zł netto miesięcznie w porównaniu z 2025 r., przy jednoczesnym wzroście kosztu pracodawcy o około 140 zł.
Od kiedy obowiązuje nowa płaca minimalna i jak wygląda harmonogram
Proces ustalania minimalnego wynagrodzenia rozpoczął się już w czerwcu 2025 roku, gdy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję nowych stawek. W lipcu projekt został przekazany do konsultacji społecznych, a 11 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w brzmieniu identycznym jak projekt.
Nowe kwoty zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i – zgodnie z rozporządzeniem – będzie to jedyna podwyżka w 2026 roku. Pracodawcy powinni więc dostosować siatki płac i regulaminy do końca grudnia 2025 r.
Czy trzeba składać wniosek, żeby otrzymać wyższą płacę
Nie. Wypłata minimalnego wynagrodzenia wynika z przepisów prawa pracy i nie wymaga żadnych wniosków ani decyzji. Pracodawca ma obowiązek dostosować wynagrodzenie i podpisać aneksy do umów, jeśli pensja zasadnicza była niższa niż 4806 zł brutto.
Działy kadr powinny również zaktualizować systemy płacowe oraz widełki w regulaminach wynagradzania. Niedostosowanie umów do nowej płacy minimalnej może skutkować karami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.
Kto nie skorzysta z podwyżki płacy minimalnej
Z nowej płacy minimalnej nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą (B2B) oraz pracujący na umowę o dzieło. W ich przypadku wynagrodzenie ustalane jest swobodnie i nie podlega ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.
Zleceniobiorcy, którzy nie są objęci obowiązkiem składek ZUS (np. emeryci lub studenci), mogą nie odczuć pełnego wzrostu w ujęciu netto, jednak stawka 31,40 zł brutto za godzinę obowiązuje również w ich przypadku.
Jak wzrost płacy minimalnej wpłynie na składki, odprawy i świadczenia
Podwyżka minimalnej płacy ma szersze konsekwencje niż tylko wyższe wypłaty. Wraz z nią automatycznie rosną limity i podstawy wymiaru niektórych świadczeń oraz składek.
Najważniejsze zmiany to:
- wyższa podstawa dla preferencyjnego ZUS, liczona jako 30% minimalnego wynagrodzenia – w 2026 r. będzie to 1441,80 zł,
- wzrost maksymalnej odprawy przy zwolnieniach grupowych do 72 090 zł,
- wyższe dodatki za pracę w nocy, za przestój, a także minimalne wynagrodzenia przy świadczeniach urlopowych i szkoleniowych.
Dla wielu mikroprzedsiębiorców oznacza to większe obciążenia miesięczne, dlatego planowanie budżetów kadrowych na 2026 rok warto rozpocząć już jesienią.
Tabela 4. Co rośnie „z automatu” wraz z płacą minimalną
|Element
|Powiązanie
|Wartość 2025
|Wartość 2026 (orientacyjnie)
|Odprawa maks.
|15 × minimum
|15 × 4 666 =69 990 zł
|15 × 4 806 =72 090 zł
|Podstawa preferencyjnego ZUS
|30% minimum
|30% × 4 666 =1 399,80 zł
|30% × 4 806 =1 441,80 zł
Kto zyska, a kto straci na podwyżce płacy minimalnej
Wzrost płacy minimalnej to nie tylko dobra wiadomość dla pracowników, ale także wyzwanie dla pracodawców. Jedni zacierają ręce, bo otrzymają wyższe wynagrodzenia, inni - patrzą na podwyżkę bez większych emocji, a jeszcze inni - martwią się, jak udźwigną dodatkowe koszty osobowe.
"Wygrani" to przede wszystkim:
- pracownicy zatrudnieni na minimalnych stawkach,
- zleceniobiorcy objęci minimalną stawką godzinową,
- osoby z PIT-0 dla młodych – zyskają proporcjonalnie więcej „na rękę”.
Większych zmian nie odczują:
- firmy, które już oferują wynagrodzenia powyżej minimalnej – zmiana ma charakter księgowy.
Wyższa płaca minimalna będzie wzywaniem dla:
- mikro- i małych firm usługowych o niskiej marży,
- przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUS – wyższa podstawa składek,
- branż o dużym udziale kosztów osobowych, jak handel i gastronomia.
Dla większości pracowników to jednak sygnał pozytywny – dochody rosną szybciej niż prognozowana inflacja.
Co mówią eksperci o płacy minimalnej 2026
Ekonomiści podkreślają, że rządowa decyzja była przewidywalna i stabilizująca. Według ekspertów to kompromis między potrzebami pracowników a możliwościami firm.
Przedstawiciele związków zawodowych ocenili jednak, że wzrost o 140 zł to zbyt mało i apelowali o kwotę co najmniej 5015 zł brutto. Organizacje pracodawców wskazują natomiast na ryzyko dalszego wzrostu kosztów usług i ograniczenia nowych etatów w mikrofirmach.
Najczęściej zadawane pytania o płacę minimalną 2026
- Czy w 2026 będzie druga podwyżka? Nie, rozporządzenie przewiduje jedną zmianę – od 1 stycznia 2026.
- Czy premie i nagrody wliczają się do płacy minimalnej? Nie. Do minimalnego wynagrodzenia wlicza się tylko płaca zasadnicza oraz niektóre dodatki stałe, nie zaś premie uznaniowe.
- Ile zarobi pracownik młody z PIT-0? Przy umowie o pracę i braku składek PPK, netto może sięgnąć około 3900–4000 zł.
- Czy pracodawca może wypłacić mniej, a resztę „dodać” premią? Nie. Łączne wynagrodzenie zasadnicze nie może spaść poniżej 4806 zł brutto.
- Jakie sankcje grożą za zaniżanie pensji? Za wypłatę poniżej minimum grozi kara grzywny do 30 tys. zł oraz obowiązek wypłaty wyrównania z odsetkami.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej (Dz.U. 2025, poz. 1242)
- Komunikaty MRiPS i Rady Dialogu Społecznego z czerwca–września 2025 r.
- Dane GUS o inflacji i PKB za 2025 r.
