Na skróty: płaca minimalna 2026 w liczbach

Kwota od 1.01.2026: 4806 zł brutto

4806 zł brutto Stawka godzinowa: 31,40 zł brutto

31,40 zł brutto Na rękę (umowa o pracę): ok. 3605,85 zł netto

ok. 3605,85 zł netto Wejście w życie: 1 stycznia 2026 roku

1 stycznia 2026 roku Podstawa prawna: Rozporządzenie RM z 11 września 2025 r. (Dz.U. 2025, poz. 1242)

Rozporządzenie RM z 11 września 2025 r. (Dz.U. 2025, poz. 1242) Kogo dotyczy: ok. 3 mln pracowników.

Kto skorzysta na wyższej płacy minimalnej od 2026 roku

Nowe stawki obejmą znaczną część pracowników etatowych oraz zleceniobiorców. Oznacza to realny wzrost dochodów w gospodarstwach o najniższych zarobkach.

Do grup, które bezpośrednio skorzystają z podwyżki, należą:

pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę , zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze etatu (proporcjonalnie),

, zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze etatu (proporcjonalnie), zleceniobiorcy objęci minimalną stawką godzinową,

objęci minimalną stawką godzinową, pracownicy w przestoju – wynagrodzenie przestojowe nie może być niższe od minimalnej,

– wynagrodzenie przestojowe nie może być niższe od minimalnej, osoby zatrudnione sezonowo lub dorywczo, jeśli wynagrodzenie przeliczone godzinowo nie spadnie poniżej minimum.

Wyższe płace oznaczają też wzrost składek, kosztów pracy i wyższe świadczenia powiązane z minimalnym wynagrodzeniem.

Ile wyniesie płaca minimalna netto w 2026 roku

Z kwoty 4806 zł brutto przeciętny pracownik zatrudniony na umowie o pracę otrzyma około 3605 zł netto, przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i bez uczestnictwa w PPK. W przypadku pracowników do 26. roku życia, objętych ulgą PIT-0, „na rękę” może to być nawet 3900–4000 zł.

Poniżej przedstawiamy tabele z obliczeniami płacy minimalnej od 1 stycznia 2026 roku. Do obliczeń przyjęliśmy: standardowe koszty uzyskania przychodu, brak wejścia w PPK, zwykłą skalę podatku.

Tabela 1. Minimalna płaca 2026 – brutto → potrącenia → netto (umowa o pracę)

Wariant Brutto Składki społeczne Składka zdrowotna Podatek PIT Netto „na rękę” Standard 4 806 zł ~ [ok. 800 zł] ~ [ok. 360 zł] ~ [ok. 40 zł] ~ 3 605,85 zł

Tabela 2. Minimalna stawka godzinowa – przykłady netto (zleceniobiorca)

Liczba godzin Brutto/h Brutto razem Potrącenia (jeśli obowiązują) Netto 160 h 31,40 zł 5 024 zł (zależnie od składek) orientacyjnie ~3 800-4 000 zł(w zależności od warunków umowy)

Mikro-FAQ:

Czy minimalna stawka godzinowa jest wolna od PPK? – Nie, jeśli dana umowa podlega regulacjom, PPK może obowiązywać, ale zależy od warunków przystąpienia.

– Nie, jeśli dana umowa podlega regulacjom, PPK może obowiązywać, ale zależy od warunków przystąpienia. Czy pracownik do 26 roku życia dostanie więcej netto (ulga PIT)? – Tak, jeśli objęty jest ulgą PIT-0, netto będzie wyższe.

Tabela 3: wyliczenia orientacyjne

Wariant zatrudnienia Brutto Szacowane netto Standardowy pracownik 4806 zł ok. 3605 zł Pracownik do 26 r.ż. (PIT-0) 4806 zł ok. 3900–4000 zł Zleceniobiorca (oskładkowana umowa, 160 h) 31,40 zł/h ok. 3800–4000 zł

Nowa płaca minimalna oznacza wzrost dochodów o około 100 zł netto miesięcznie w porównaniu z 2025 r., przy jednoczesnym wzroście kosztu pracodawcy o około 140 zł.

Od kiedy obowiązuje nowa płaca minimalna i jak wygląda harmonogram

Proces ustalania minimalnego wynagrodzenia rozpoczął się już w czerwcu 2025 roku, gdy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło propozycję nowych stawek. W lipcu projekt został przekazany do konsultacji społecznych, a 11 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w brzmieniu identycznym jak projekt.

Nowe kwoty zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku i – zgodnie z rozporządzeniem – będzie to jedyna podwyżka w 2026 roku. Pracodawcy powinni więc dostosować siatki płac i regulaminy do końca grudnia 2025 r.

Czy trzeba składać wniosek, żeby otrzymać wyższą płacę

Nie. Wypłata minimalnego wynagrodzenia wynika z przepisów prawa pracy i nie wymaga żadnych wniosków ani decyzji. Pracodawca ma obowiązek dostosować wynagrodzenie i podpisać aneksy do umów, jeśli pensja zasadnicza była niższa niż 4806 zł brutto.

Działy kadr powinny również zaktualizować systemy płacowe oraz widełki w regulaminach wynagradzania. Niedostosowanie umów do nowej płacy minimalnej może skutkować karami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Kto nie skorzysta z podwyżki płacy minimalnej

Z nowej płacy minimalnej nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą (B2B) oraz pracujący na umowę o dzieło. W ich przypadku wynagrodzenie ustalane jest swobodnie i nie podlega ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

Zleceniobiorcy, którzy nie są objęci obowiązkiem składek ZUS (np. emeryci lub studenci), mogą nie odczuć pełnego wzrostu w ujęciu netto, jednak stawka 31,40 zł brutto za godzinę obowiązuje również w ich przypadku.

Jak wzrost płacy minimalnej wpłynie na składki, odprawy i świadczenia

Podwyżka minimalnej płacy ma szersze konsekwencje niż tylko wyższe wypłaty. Wraz z nią automatycznie rosną limity i podstawy wymiaru niektórych świadczeń oraz składek.

Najważniejsze zmiany to:

wyższa podstawa dla preferencyjnego ZUS , liczona jako 30% minimalnego wynagrodzenia – w 2026 r. będzie to 1441,80 zł ,

, liczona jako 30% minimalnego wynagrodzenia – w 2026 r. będzie to , wzrost maksymalnej odprawy przy zwolnieniach grupowych do 72 090 zł ,

do , wyższe dodatki za pracę w nocy, za przestój, a także minimalne wynagrodzenia przy świadczeniach urlopowych i szkoleniowych.

Dla wielu mikroprzedsiębiorców oznacza to większe obciążenia miesięczne, dlatego planowanie budżetów kadrowych na 2026 rok warto rozpocząć już jesienią.

Tabela 4. Co rośnie „z automatu” wraz z płacą minimalną

Element Powiązanie Wartość 2025 Wartość 2026 (orientacyjnie) Odprawa maks. 15 × minimum 15 × 4 666 =69 990 zł 15 × 4 806 =72 090 zł Podstawa preferencyjnego ZUS 30% minimum 30% × 4 666 =1 399,80 zł 30% × 4 806 =1 441,80 zł

Kto zyska, a kto straci na podwyżce płacy minimalnej

Wzrost płacy minimalnej to nie tylko dobra wiadomość dla pracowników, ale także wyzwanie dla pracodawców. Jedni zacierają ręce, bo otrzymają wyższe wynagrodzenia, inni - patrzą na podwyżkę bez większych emocji, a jeszcze inni - martwią się, jak udźwigną dodatkowe koszty osobowe.

"Wygrani" to przede wszystkim:

pracownicy zatrudnieni na minimalnych stawkach,

zleceniobiorcy objęci minimalną stawką godzinową,

osoby z PIT-0 dla młodych – zyskają proporcjonalnie więcej „na rękę”.

Większych zmian nie odczują:

firmy, które już oferują wynagrodzenia powyżej minimalnej – zmiana ma charakter księgowy.

Wyższa płaca minimalna będzie wzywaniem dla:

mikro- i małych firm usługowych o niskiej marży,

przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUS – wyższa podstawa składek,

branż o dużym udziale kosztów osobowych, jak handel i gastronomia.

Dla większości pracowników to jednak sygnał pozytywny – dochody rosną szybciej niż prognozowana inflacja.

Co mówią eksperci o płacy minimalnej 2026

Ekonomiści podkreślają, że rządowa decyzja była przewidywalna i stabilizująca. Według ekspertów to kompromis między potrzebami pracowników a możliwościami firm.

Przedstawiciele związków zawodowych ocenili jednak, że wzrost o 140 zł to zbyt mało i apelowali o kwotę co najmniej 5015 zł brutto. Organizacje pracodawców wskazują natomiast na ryzyko dalszego wzrostu kosztów usług i ograniczenia nowych etatów w mikrofirmach.

Najczęściej zadawane pytania o płacę minimalną 2026

Czy w 2026 będzie druga podwyżka? Nie, rozporządzenie przewiduje jedną zmianę – od 1 stycznia 2026. Czy premie i nagrody wliczają się do płacy minimalnej? Nie. Do minimalnego wynagrodzenia wlicza się tylko płaca zasadnicza oraz niektóre dodatki stałe, nie zaś premie uznaniowe. Ile zarobi pracownik młody z PIT-0? Przy umowie o pracę i braku składek PPK, netto może sięgnąć około 3900–4000 zł. Czy pracodawca może wypłacić mniej, a resztę „dodać” premią? Nie. Łączne wynagrodzenie zasadnicze nie może spaść poniżej 4806 zł brutto. Jakie sankcje grożą za zaniżanie pensji? Za wypłatę poniżej minimum grozi kara grzywny do 30 tys. zł oraz obowiązek wypłaty wyrównania z odsetkami.

Podstawa prawna i dokumenty