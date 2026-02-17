- KROK 1. Aktualizacja regulaminu ZFŚS
- KROK 2. Przegląd katalogu świadczeń
- KROK 3. Ustalenie kręgu osób uprawnionych
- KROK 4. Sprawdzenie zasad stosowania kryterium socjalnego
- KROK 5. Aktualizacja dokumentacji
- KROK 6. Weryfikacja preliminarza wydatków
- KROK 7. Przygotowanie procedur przyznawania świadczeń
- KROK 8. Weryfikacja zasad kontroli wydatkowania środków
- KROK 9. Sprawdzenie zasad przyznawania pożyczek mieszkaniowych
Odpowiedź Jeżeli jednostka nie rozpoczęła jeszcze wydatkowania środków z ZFŚS w danym roku, w pierwszej kolejności należy zweryfikować regulamin funduszu, zebrać aktualne oświadczenia o sytuacji socjalnej pracowników, zaktualizować dokumentację i wzory wniosków, przygotować plan wydatków oraz uporządkować procedury przyznawania i kontroli świadczeń.
Uzasadnienie Pierwsze miesiące roku to właściwy moment na wprowadzenie zmian organizacyjnych i doprecyzowanie zasad funkcjonowania funduszu. Działania porządkujące powinny poprzedzać wydatkowanie środków z ZFŚS.
KROK 1. Aktualizacja regulaminu ZFŚS
To podstawowy dokument określający zasady gospodarowania środkami funduszu – wszystkie decyzje socjalne muszą mieć w nim wyraźne oparcie.
Na początku roku trzeba się upewnić, że regulamin:
- jest aktualny i zgodny z obowiązującymi przepisami,
- odpowiada faktycznej praktyce jednostki,
- zawiera możliwe do zastosowania zasady przyznawania świadczeń.
Świadczenia nie mogą być przyznawane na podstawie zwyczaju lub wieloletniej praktyki, jeżeli nie wynika ona wprost z regulaminu. Szczególnej uwagi wymaga sposób opisania kryterium socjalnego. Regulamin powinien wskazywać, w jaki sposób w praktyce badana jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osób uprawnionych. Zbyt ogólne zapisy w tym zakresie są jedną z najczęstszych przyczyn nieprawidłowości ujawnianych podczas kontroli ZFŚS.
Należy również uwzględnić zmianę przepisów obowiązującą od 27 stycznia 2026 r., dotyczącą uzgadniania spraw ZFŚS u pracodawców, u których nie działa organizacja związkowa. Obecnie uzgodnienia regulaminu ZFŚS oraz jego zmian wymagają współdziałania z co najmniej dwoma pracownikami wybranymi przez załogę. Uzgodnienia z jedną osobą po tej dacie nie wywołują skutków prawnych. Dlatego przy zmianach regulaminu w 2026 r. należy się upewnić, że procedura uzgodnienia została przeprowadzona zgodnie z nowymi zasadami reprezentacji pracowników.
KROK 2. Przegląd katalogu świadczeń
Należy przeanalizować, czy świadczenia, które mają być finansowane z ZFŚS, mieszczą się w ustawowej definicji działalności socjalnej. W praktyce kontrole wykazują wiele nieprawidłowości w tym zakresie.
Trzeba porównać:
- katalog świadczeń wskazanych w regulaminie,
- świadczenia planowane do realizacji,
- dotychczasową praktykę jednostki.
W regulaminie najczęściej przewiduje się finansowanie m.in. dopłat do wypoczynku, zapomóg, świadczeń dla dzieci, działalności sportowej i kulturalnej oraz pożyczek mieszkaniowych. Każde z tych świadczeń musi być przyznawane z uwzględnieniem kryterium socjalnego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na świadczenia przyznawane wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości. Brak powiązania świadczenia z sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracowników oznacza naruszenie zasad gospodarowania środkami ZFŚS i może prowadzić do zakwestionowania wydatków z funduszu.
KROK 3. Ustalenie kręgu osób uprawnionych
Do korzystania z funduszu mogą być uprawnieni w szczególności:
- pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy,
- pracownicy przebywający na urlopach (np. macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych),
- emeryci i renciści – byli pracownicy objęci opieką socjalną,
- członkowie rodzin osób uprawnionych,
- inne osoby wskazane w regulaminie.
Należy sprawdzić, czy regulamin:
- nie zawęża niezgodnie z ustawą o ZFŚS kręgu osób uprawnionych,
- określa zasady korzystania z funduszu przez emerytów i rencistów,
- definiuje członków rodzin,
- reguluje sytuację osób przebywających na urlopach.
Nieprawidłowe określenie kręgu osób uprawnionych może skutkować zarzutem nieprawidłowego gospodarowania środkami funduszu.
KROK 4. Sprawdzenie zasad stosowania kryterium socjalnego
Najczęstsze nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami ZFŚS dotyczą sposobu stosowania kryterium socjalnego. Wysokość świadczeń musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Dlatego należy zebrać aktualne oświadczenia o sytuacji socjalnej pracowników. Posługiwanie się nieaktualnymi oświadczeniami może utrudnić wykazanie prawidłowego stosowania kryterium socjalnego podczas kontroli. Jednostka powinna sprawdzić, czy regulamin określa:
- sposób ustalania dochodu na osobę w rodzinie,
- zakres dochodów uwzględnianych przy ocenie sytuacji,
- dokumenty potwierdzające dane z oświadczeń.
Należy się upewnić, że w regulaminie i praktyce funkcjonuje realny mechanizm różnicowania świadczeń, obejmujący w szczególności:
- progi dochodowe lub inne mierzalne kryteria,
- tabele dopłat lub przedziały kwot świadczeń,
- zasady uzasadniania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Brak rzeczywistego różnicowania świadczeń jest jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podczas kontroli ZFŚS.
KROK 5. Aktualizacja dokumentacji
W szczególności należy sprawdzić:
- wzory wniosków o świadczenia,
- wzory oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
- wzory umów pożyczek mieszkaniowych,
- formularze decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia,
- procedury i terminy rozpatrywania wniosków.
Dokumentacja powinna być spójna z regulaminem i stosowana jednolicie w całej jednostce. Warto się upewnić, że wszystkie świadczenia są przyznawane na podstawie wniosku pracownika lub udokumentowanej decyzji pracodawcy. Przypomnijmy bowiem, że nie wszystkie świadczenia z ZFŚS muszą być na wniosek. Są dwa modele przyznawania świadczeń:
- na wniosek pracownika – np. zapomogi, dopłaty do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe,
- z inicjatywy pracodawcy (np. paczki dla dzieci, bilety) – wtedy kluczowa jest udokumentowana decyzja i zastosowanie kryterium socjalnego.
KROK 6. Weryfikacja preliminarza wydatków
Choć przepisy nie nakazują sporządzania preliminarza wprost, w praktyce jest on podstawowym narzędziem racjonalnego gospodarowania środkami funduszu. Warto też ustalić:
- jakie kwoty zostaną przeznaczone na poszczególne cele socjalne,
- czy plan jest realny w stosunku do środków funduszu,
- czy przewidziano środki na zapomogi losowe,
- czy plan uwzględnia potrzeby wszystkich grup uprawnionych.
Brak planowania może prowadzić do nierównomiernego wydatkowania środków w ciągu roku oraz do sytuacji, w której pod koniec roku zabraknie środków na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
KROK 7. Przygotowanie procedur przyznawania świadczeń
Przed rozpoczęciem wydatkowania środków warto uporządkować:
- tryb składania wniosków,
- harmonogram rozpatrywania,
- sposób dokumentowania decyzji,
- zasady archiwizacji dokumentów.
Przejrzyste procedury ograniczają ryzyko sporów i błędów.
KROK 8. Weryfikacja zasad kontroli wydatkowania środków
Pracodawca jako administrator funduszu odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami. Dlatego należy sprawdzić:
- czy wymagane są dokumenty potwierdzające wydatkowanie świadczeń,
- czy istnieją procedury kontroli i windykacji,
- czy określono sposób postępowania w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.
KROK 9. Sprawdzenie zasad przyznawania pożyczek mieszkaniowych
Na początku roku warto zweryfikować:
- maksymalne kwoty pożyczek,
- okres spłaty,
- oprocentowanie,
- wymagane zabezpieczenia,
- procedury windykacyjne.
Pożyczki mieszkaniowe są jedną z najbardziej ryzykownych form pomocy, dlatego wymagają szczególnie precyzyjnych zapisów.
Uwaga! Prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS w ciągu roku zależy przede wszystkim od działań podjętych na jego początku. Aktualny regulamin, kompletna dokumentacja oraz jasne procedury przyznawania świadczeń pozwalają uniknąć wielu problemów i sporów.
Test gotowości jednostki
Sprawdź, czy Twoja jednostka:
✔ ma aktualny regulamin ZFŚS,
✔ uzgodniła regulamin zgodnie z nowymi zasadami reprezentacji pracowników (min. 2 osoby),
✔ określiła sposób badania sytuacji socjalnej,
✔ zebrała nowe oświadczenia o dochodach,
✔ opracowała wzory wniosków i formularzy,
✔ przygotowała plan wydatków funduszu,
✔ różnicuje wysokość świadczeń,
✔ posiada procedurę przyznawania świadczeń,
✔ ma zasady dokumentowania decyzji o świadczeniach,
✔ wymaga dokumentów potwierdzających cel świadczeń,
✔ określiła zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych,
✔ ma zasady postępowania przy świadczeniach nienależnie pobranych. ©℗
Najczęstsze błędy przy uruchamianiu ZFŚS w nowym roku
- przyznawanie świadczeń nieprzewidzianych w regulaminie – bez jego aktualizacji,
- przyznawanie świadczeń wszystkim pracownikom w tej samej wysokości,
- brak dokumentowania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń,
- brak planu wydatków funduszu na cały rok,
- nieuwzględnienie emerytów i rencistów jako osób uprawnionych,
- brak zasad kontroli wykorzystania świadczeń i zwrotu nienależnych środków,
- wprowadzanie zmian w regulaminie bez prawidłowego uzgodnienia z pracownikami.
Podstawa prawna
ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 25)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję