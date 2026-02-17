Odpowiedź Jeżeli jednostka nie rozpoczęła jeszcze wydatkowania środków z ZFŚS w danym roku, w pierwszej kolejności należy zweryfikować regulamin funduszu, zebrać aktualne oświadczenia o sytuacji socjalnej pracowników, zaktualizować dokumentację i wzory wniosków, przygotować plan wydatków oraz uporządkować procedury przyznawania i kontroli świadczeń.

Uzasadnienie Pierwsze miesiące roku to właściwy moment na wprowadzenie zmian organizacyjnych i doprecyzowanie zasad funkcjonowania funduszu. Działania porządkujące powinny poprzedzać wydatkowanie środków z ZFŚS.

KROK 1. Aktualizacja regulaminu ZFŚS

To podstawowy dokument określający zasady gospodarowania środkami funduszu – wszystkie decyzje socjalne muszą mieć w nim wyraźne oparcie.

Na początku roku trzeba się upewnić, że regulamin:

jest aktualny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

odpowiada faktycznej praktyce jednostki,

zawiera możliwe do zastosowania zasady przyznawania świadczeń.

Świadczenia nie mogą być przyznawane na podstawie zwyczaju lub wieloletniej praktyki, jeżeli nie wynika ona wprost z regulaminu. Szczególnej uwagi wymaga sposób opisania kryterium socjalnego. Regulamin powinien wskazywać, w jaki sposób w praktyce badana jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osób uprawnionych. Zbyt ogólne zapisy w tym zakresie są jedną z najczęstszych przyczyn nieprawidłowości ujawnianych podczas kontroli ZFŚS.

Należy również uwzględnić zmianę przepisów obowiązującą od 27 stycznia 2026 r., dotyczącą uzgadniania spraw ZFŚS u pracodawców, u których nie działa organizacja związkowa. Obecnie uzgodnienia regulaminu ZFŚS oraz jego zmian wymagają współdziałania z co najmniej dwoma pracownikami wybranymi przez załogę. Uzgodnienia z jedną osobą po tej dacie nie wywołują skutków prawnych. Dlatego przy zmianach regulaminu w 2026 r. należy się upewnić, że procedura uzgodnienia została przeprowadzona zgodnie z nowymi zasadami reprezentacji pracowników.

KROK 2. Przegląd katalogu świadczeń

Należy przeanalizować, czy świadczenia, które mają być finansowane z ZFŚS, mieszczą się w ustawowej definicji działalności socjalnej. W praktyce kontrole wykazują wiele nieprawidłowości w tym zakresie.

Trzeba porównać:

katalog świadczeń wskazanych w regulaminie,

świadczenia planowane do realizacji,

dotychczasową praktykę jednostki.

W regulaminie najczęściej przewiduje się finansowanie m.in. dopłat do wypoczynku, zapomóg, świadczeń dla dzieci, działalności sportowej i kulturalnej oraz pożyczek mieszkaniowych. Każde z tych świadczeń musi być przyznawane z uwzględnieniem kryterium socjalnego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na świadczenia przyznawane wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości. Brak powiązania świadczenia z sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracowników oznacza naruszenie zasad gospodarowania środkami ZFŚS i może prowadzić do zakwestionowania wydatków z funduszu.

KROK 3. Ustalenie kręgu osób uprawnionych

Do korzystania z funduszu mogą być uprawnieni w szczególności:

pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy,

pracownicy przebywający na urlopach (np. macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych),

emeryci i renciści – byli pracownicy objęci opieką socjalną,

członkowie rodzin osób uprawnionych,

inne osoby wskazane w regulaminie.

Należy sprawdzić, czy regulamin:

nie zawęża niezgodnie z ustawą o ZFŚS kręgu osób uprawnionych,

określa zasady korzystania z funduszu przez emerytów i rencistów,

definiuje członków rodzin,

reguluje sytuację osób przebywających na urlopach.

Nieprawidłowe określenie kręgu osób uprawnionych może skutkować zarzutem nieprawidłowego gospodarowania środkami funduszu.

KROK 4. Sprawdzenie zasad stosowania kryterium socjalnego

Najczęstsze nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami ZFŚS dotyczą sposobu stosowania kryterium socjalnego. Wysokość świadczeń musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Dlatego należy zebrać aktualne oświadczenia o sytuacji socjalnej pracowników. Posługiwanie się nieaktualnymi oświadczeniami może utrudnić wykazanie prawidłowego stosowania kryterium socjalnego podczas kontroli. Jednostka powinna sprawdzić, czy regulamin określa:

sposób ustalania dochodu na osobę w rodzinie,

zakres dochodów uwzględnianych przy ocenie sytuacji,

dokumenty potwierdzające dane z oświadczeń.

Należy się upewnić, że w regulaminie i praktyce funkcjonuje realny mechanizm różnicowania świadczeń, obejmujący w szczególności:

progi dochodowe lub inne mierzalne kryteria,

tabele dopłat lub przedziały kwot świadczeń,

zasady uzasadniania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Brak rzeczywistego różnicowania świadczeń jest jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podczas kontroli ZFŚS.

KROK 5. Aktualizacja dokumentacji

W szczególności należy sprawdzić:

wzory wniosków o świadczenia,

wzory oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,

wzory umów pożyczek mieszkaniowych,

formularze decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia,

procedury i terminy rozpatrywania wniosków.

Dokumentacja powinna być spójna z regulaminem i stosowana jednolicie w całej jednostce. Warto się upewnić, że wszystkie świadczenia są przyznawane na podstawie wniosku pracownika lub udokumentowanej decyzji pracodawcy. Przypomnijmy bowiem, że nie wszystkie świadczenia z ZFŚS muszą być na wniosek. Są dwa modele przyznawania świadczeń:

na wniosek pracownika – np. zapomogi, dopłaty do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe,

z inicjatywy pracodawcy (np. paczki dla dzieci, bilety) – wtedy kluczowa jest udokumentowana decyzja i zastosowanie kryterium socjalnego.

KROK 6. Weryfikacja preliminarza wydatków

Choć przepisy nie nakazują sporządzania preliminarza wprost, w praktyce jest on podstawowym narzędziem racjonalnego gospodarowania środkami funduszu. Warto też ustalić:

jakie kwoty zostaną przeznaczone na poszczególne cele socjalne,

czy plan jest realny w stosunku do środków funduszu,

czy przewidziano środki na zapomogi losowe,

czy plan uwzględnia potrzeby wszystkich grup uprawnionych.

Brak planowania może prowadzić do nierównomiernego wydatkowania środków w ciągu roku oraz do sytuacji, w której pod koniec roku zabraknie środków na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

KROK 7. Przygotowanie procedur przyznawania świadczeń

Przed rozpoczęciem wydatkowania środków warto uporządkować:

tryb składania wniosków,

harmonogram rozpatrywania,

sposób dokumentowania decyzji,

zasady archiwizacji dokumentów.

Przejrzyste procedury ograniczają ryzyko sporów i błędów.

KROK 8. Weryfikacja zasad kontroli wydatkowania środków

Pracodawca jako administrator funduszu odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami. Dlatego należy sprawdzić:

czy wymagane są dokumenty potwierdzające wydatkowanie świadczeń,

czy istnieją procedury kontroli i windykacji,

czy określono sposób postępowania w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

KROK 9. Sprawdzenie zasad przyznawania pożyczek mieszkaniowych

Na początku roku warto zweryfikować:

maksymalne kwoty pożyczek,

okres spłaty,

oprocentowanie,

wymagane zabezpieczenia,

procedury windykacyjne.

Pożyczki mieszkaniowe są jedną z najbardziej ryzykownych form pomocy, dlatego wymagają szczególnie precyzyjnych zapisów.

Uwaga! Prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS w ciągu roku zależy przede wszystkim od działań podjętych na jego początku. Aktualny regulamin, kompletna dokumentacja oraz jasne procedury przyznawania świadczeń pozwalają uniknąć wielu problemów i sporów.

Ramka 1

Test gotowości jednostki Sprawdź, czy Twoja jednostka: ✔ ma aktualny regulamin ZFŚS, ✔ uzgodniła regulamin zgodnie z nowymi zasadami reprezentacji pracowników (min. 2 osoby), ✔ określiła sposób badania sytuacji socjalnej, ✔ zebrała nowe oświadczenia o dochodach, ✔ opracowała wzory wniosków i formularzy, ✔ przygotowała plan wydatków funduszu, ✔ różnicuje wysokość świadczeń, ✔ posiada procedurę przyznawania świadczeń, ✔ ma zasady dokumentowania decyzji o świadczeniach, ✔ wymaga dokumentów potwierdzających cel świadczeń, ✔ określiła zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych, ✔ ma zasady postępowania przy świadczeniach nienależnie pobranych. ©℗

Ramka 2

Najczęstsze błędy przy uruchamianiu ZFŚS w nowym roku przyznawanie świadczeń nieprzewidzianych w regulaminie – bez jego aktualizacji,

przyznawanie świadczeń wszystkim pracownikom w tej samej wysokości,

brak dokumentowania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń,

brak planu wydatków funduszu na cały rok,

nieuwzględnienie emerytów i rencistów jako osób uprawnionych,

brak zasad kontroli wykorzystania świadczeń i zwrotu nienależnych środków,

wprowadzanie zmian w regulaminie bez prawidłowego uzgodnienia z pracownikami.