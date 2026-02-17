rozwiń

Odpowiedź Jeżeli jednostka nie rozpoczęła jeszcze wydatkowania środków z ZFŚS w danym roku, w pierwszej kolejności należy zweryfikować regulamin funduszu, zebrać aktualne oświadczenia o sytuacji socjalnej pracowników, zaktualizować dokumentację i wzory wniosków, przygotować plan wydatków oraz uporządkować procedury przyznawania i kontroli świadczeń.

Uzasadnienie Pierwsze miesiące roku to właściwy moment na wprowadzenie zmian organizacyjnych i doprecyzowanie zasad funkcjonowania funduszu. Działania porządkujące powinny poprzedzać wydatkowanie środków z ZFŚS.

KROK 1. Aktualizacja regulaminu ZFŚS

To podstawowy dokument określający zasady gospodarowania środkami funduszu – wszystkie decyzje socjalne muszą mieć w nim wyraźne oparcie.

Na początku roku trzeba się upewnić, że regulamin:

  • jest aktualny i zgodny z obowiązującymi przepisami,
  • odpowiada faktycznej praktyce jednostki,
  • zawiera możliwe do zastosowania zasady przyznawania świadczeń.

Świadczenia nie mogą być przyznawane na podstawie zwyczaju lub wieloletniej praktyki, jeżeli nie wynika ona wprost z regulaminu. Szczególnej uwagi wymaga sposób opisania kryterium socjalnego. Regulamin powinien wskazywać, w jaki sposób w praktyce badana jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osób uprawnionych. Zbyt ogólne zapisy w tym zakresie są jedną z najczęstszych przyczyn nieprawidłowości ujawnianych podczas kontroli ZFŚS.

Należy również uwzględnić zmianę przepisów obowiązującą od 27 stycznia 2026 r., dotyczącą uzgadniania spraw ZFŚS u pracodawców, u których nie działa organizacja związkowa. Obecnie uzgodnienia regulaminu ZFŚS oraz jego zmian wymagają współdziałania z co najmniej dwoma pracownikami wybranymi przez załogę. Uzgodnienia z jedną osobą po tej dacie nie wywołują skutków prawnych. Dlatego przy zmianach regulaminu w 2026 r. należy się upewnić, że procedura uzgodnienia została przeprowadzona zgodnie z nowymi zasadami reprezentacji pracowników.

KROK 2. Przegląd katalogu świadczeń

Należy przeanalizować, czy świadczenia, które mają być finansowane z ZFŚS, mieszczą się w ustawowej definicji działalności socjalnej. W praktyce kontrole wykazują wiele nieprawidłowości w tym zakresie.

Trzeba porównać:

  • katalog świadczeń wskazanych w regulaminie,
  • świadczenia planowane do realizacji,
  • dotychczasową praktykę jednostki.

W regulaminie najczęściej przewiduje się finansowanie m.in. dopłat do wypoczynku, zapomóg, świadczeń dla dzieci, działalności sportowej i kulturalnej oraz pożyczek mieszkaniowych. Każde z tych świadczeń musi być przyznawane z uwzględnieniem kryterium socjalnego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na świadczenia przyznawane wszystkim pracownikom w jednakowej wysokości. Brak powiązania świadczenia z sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracowników oznacza naruszenie zasad gospodarowania środkami ZFŚS i może prowadzić do zakwestionowania wydatków z funduszu.

KROK 3. Ustalenie kręgu osób uprawnionych

Do korzystania z funduszu mogą być uprawnieni w szczególności:

  • pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy,
  • pracownicy przebywający na urlopach (np. macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych),
  • emeryci i renciści – byli pracownicy objęci opieką socjalną,
  • członkowie rodzin osób uprawnionych,
  • inne osoby wskazane w regulaminie.

Należy sprawdzić, czy regulamin:

  • nie zawęża niezgodnie z ustawą o ZFŚS kręgu osób uprawnionych,
  • określa zasady korzystania z funduszu przez emerytów i rencistów,
  • definiuje członków rodzin,
  • reguluje sytuację osób przebywających na urlopach.

Nieprawidłowe określenie kręgu osób uprawnionych może skutkować zarzutem nieprawidłowego gospodarowania środkami funduszu.

KROK 4. Sprawdzenie zasad stosowania kryterium socjalnego

Najczęstsze nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami ZFŚS dotyczą sposobu stosowania kryterium socjalnego. Wysokość świadczeń musi być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Dlatego należy zebrać aktualne oświadczenia o sytuacji socjalnej pracowników. Posługiwanie się nieaktualnymi oświadczeniami może utrudnić wykazanie prawidłowego stosowania kryterium socjalnego podczas kontroli. Jednostka powinna sprawdzić, czy regulamin określa:

  • sposób ustalania dochodu na osobę w rodzinie,
  • zakres dochodów uwzględnianych przy ocenie sytuacji,
  • dokumenty potwierdzające dane z oświadczeń.

Należy się upewnić, że w regulaminie i praktyce funkcjonuje realny mechanizm różnicowania świadczeń, obejmujący w szczególności:

  • progi dochodowe lub inne mierzalne kryteria,
  • tabele dopłat lub przedziały kwot świadczeń,
  • zasady uzasadniania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Brak rzeczywistego różnicowania świadczeń jest jedną z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podczas kontroli ZFŚS.

KROK 5. Aktualizacja dokumentacji

W szczególności należy sprawdzić:

  • wzory wniosków o świadczenia,
  • wzory oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
  • wzory umów pożyczek mieszkaniowych,
  • formularze decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia,
  • procedury i terminy rozpatrywania wniosków.

Dokumentacja powinna być spójna z regulaminem i stosowana jednolicie w całej jednostce. Warto się upewnić, że wszystkie świadczenia są przyznawane na podstawie wniosku pracownika lub udokumentowanej decyzji pracodawcy. Przypomnijmy bowiem, że nie wszystkie świadczenia z ZFŚS muszą być na wniosek. Są dwa modele przyznawania świadczeń:

  • na wniosek pracownika – np. zapomogi, dopłaty do wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe,
  • z inicjatywy pracodawcy (np. paczki dla dzieci, bilety) – wtedy kluczowa jest udokumentowana decyzja i zastosowanie kryterium socjalnego.

KROK 6. Weryfikacja preliminarza wydatków

Choć przepisy nie nakazują sporządzania preliminarza wprost, w praktyce jest on podstawowym narzędziem racjonalnego gospodarowania środkami funduszu. Warto też ustalić:

  • jakie kwoty zostaną przeznaczone na poszczególne cele socjalne,
  • czy plan jest realny w stosunku do środków funduszu,
  • czy przewidziano środki na zapomogi losowe,
  • czy plan uwzględnia potrzeby wszystkich grup uprawnionych.

Brak planowania może prowadzić do nierównomiernego wydatkowania środków w ciągu roku oraz do sytuacji, w której pod koniec roku zabraknie środków na pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

KROK 7. Przygotowanie procedur przyznawania świadczeń

Przed rozpoczęciem wydatkowania środków warto uporządkować:

  • tryb składania wniosków,
  • harmonogram rozpatrywania,
  • sposób dokumentowania decyzji,
  • zasady archiwizacji dokumentów.

Przejrzyste procedury ograniczają ryzyko sporów i błędów.

KROK 8. Weryfikacja zasad kontroli wydatkowania środków

Pracodawca jako administrator funduszu odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami. Dlatego należy sprawdzić:

  • czy wymagane są dokumenty potwierdzające wydatkowanie świadczeń,
  • czy istnieją procedury kontroli i windykacji,
  • czy określono sposób postępowania w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

KROK 9. Sprawdzenie zasad przyznawania pożyczek mieszkaniowych

Na początku roku warto zweryfikować:

  • maksymalne kwoty pożyczek,
  • okres spłaty,
  • oprocentowanie,
  • wymagane zabezpieczenia,
  • procedury windykacyjne.

Pożyczki mieszkaniowe są jedną z najbardziej ryzykownych form pomocy, dlatego wymagają szczególnie precyzyjnych zapisów.

Uwaga! Prawidłowe funkcjonowanie ZFŚS w ciągu roku zależy przede wszystkim od działań podjętych na jego początku. Aktualny regulamin, kompletna dokumentacja oraz jasne procedury przyznawania świadczeń pozwalają uniknąć wielu problemów i sporów.

Ramka 1

Test gotowości jednostki

Sprawdź, czy Twoja jednostka:

✔ ma aktualny regulamin ZFŚS,

✔ uzgodniła regulamin zgodnie z nowymi zasadami reprezentacji pracowników (min. 2 osoby),

✔ określiła sposób badania sytuacji socjalnej,

✔ zebrała nowe oświadczenia o dochodach,

✔ opracowała wzory wniosków i formularzy,

✔ przygotowała plan wydatków funduszu,

✔ różnicuje wysokość świadczeń,

✔ posiada procedurę przyznawania świadczeń,

✔ ma zasady dokumentowania decyzji o świadczeniach,

✔ wymaga dokumentów potwierdzających cel świadczeń,

✔ określiła zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych,

✔ ma zasady postępowania przy świadczeniach nienależnie pobranych. ©℗

Ramka 2

Najczęstsze błędy przy uruchamianiu ZFŚS w nowym roku

  • przyznawanie świadczeń nieprzewidzianych w regulaminie – bez jego aktualizacji,
  • przyznawanie świadczeń wszystkim pracownikom w tej samej wysokości,
  • brak dokumentowania decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń,
  • brak planu wydatków funduszu na cały rok,
  • nieuwzględnienie emerytów i rencistów jako osób uprawnionych,
  • brak zasad kontroli wykorzystania świadczeń i zwrotu nienależnych środków,
  • wprowadzanie zmian w regulaminie bez prawidłowego uzgodnienia z pracownikami.

Podstawa prawna

ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 288; ost.zm. Dz.U. z 2026 r., poz. 25)