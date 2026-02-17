Informacje o tym, że wojsko planuje wprowadzenie takiego zakazu, pojawiły się w połowie stycznia. Jak wskazano wtedy, przedmiotem zainteresowania służb była kwestia bezpieczeństwa danych zbieranych przez nowoczesne samochody wyprodukowane w Chińskiej Republice Ludowej. O faktycznym wydaniu zakazu poinformował we wtorek rzecznik Sztabu Generalnego WP pułkownik Marek Pietrzak.

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka związanego z rosnącą integracją systemów cyfrowych w pojazdach oraz potencjalnej możliwości niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystania przez te systemy danych, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych

- czytamy w komunikacie rzecznika.

Na inne marki też mają oko. Będzie trzeba wyłączać czyjniki

Jak podkreślono, zakaz ma na celu wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej wojska i minimalizację potencjalnych zagrożeń, związanych z możliwością wycieku wrażliwych danych. Co więcej, ograniczeniu mają podlegać także inne pojazdy „wyposażone w integralne lub dodatkowe urządzenia umożliwiające rejestrację położenia, obrazu lub dźwięku”. Będą one mogły wjechać na teren jednostek wojskowych tylko pod warunkiem wyłączenia określonych funkcji oraz „przy zastosowaniu odpowiednich środków prewencyjnych wynikających z zasad ochrony obiektu”.

Dowódcy jednostek będą musieli – w miarę możliwości – zadbać o zorganizowanie bezpiecznych miejsc postojowych poza chronionym terenem jednostki, na których właściciele pojazdów będą mogli je zaparkować. Ograniczenia nie będą dotyczyć powszechnie dostępnych obiektów wojskowych, na przykład szpitali. Podlegać nie będą im także pojazdy należące do wojska oraz innych służb, na przykład podczas prowadzenia akcji ratowniczych na terenie jednostki.

SGWP informuje również, że szef sztabu wystąpił do przełożonych z resortu obrony z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie stworzenia warunków prawnych i technicznych, które umożliwią producentom pojazdów wyposażonych w zaawansowane systemy monitorowania stanu pojazdu oraz jego otoczenia uzyskanie homologacji w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego. „Celem tego działania jest wprowadzenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych mechanizmów weryfikacji bezpieczeństwa pojazdów oferowanych na rynku polskim, z uwzględnieniem wymogów ochrony infrastruktury wrażliwej” - wskazano.

Działania podjęte przez Sztab Generalny są związane z kwestią bezpieczeństwa informacji gromadzonych przez produkowane w Chinach – choć nie tylko – pojazdy. Nowoczesne samochody dysponują bowiem szeregiem różnego rodzaju czujników i kamer zbierających dane o lokalizacji samochodu czy jego bezpośrednim otoczeniu. W niepowołanych rękach takie dane mogłyby posłużyć np. do tworzenia map jednostek, monitorowania ich otoczenia czy śledzenia żołnierzy.

Pod koniec ubiegłego roku Ośrodek Studiów Wschodnich opublikował raport, w którym podkreślono, że postępująca w Polsce i innych krajach ekspansja inteligentnych samochodów chińskich producentów wiąże się z obawami z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Chodzi o nowoczesne samochody posiadające zintegrowany system komputerowy zarządzający wszystkimi funkcjami pojazdu. Autorka raportu Paulina Uznańska zwracała uwagę, że choć technologie te starają się dziś rozwijać i wdrażać wszystkie koncerny samochodowe, globalnym liderem staje się Chińska Republika Ludowa.

Chińska auta w Polsce: 10 procent sprzedaży, wzrost rejestracji o 427 procent

Udział chińskich pojazdów osobowych w sprzedaży w Polsce osiągnął około 7 procent po pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku, a w samym październiku przekroczył 10 procent. Według analityków OSW, dane zbierane przez te pojazdy – na przykład podczas przejazdu w pobliżu obiektów infrastruktury krytycznej czy jednostek wojskowych – mogą być bardzo cenne dla służb wywiadowczych nieprzyjaznych państw. Przestrzegali też oni przed możliwym wykorzystaniem samochodów do przeprowadzania zdalnie aktów terrorystycznych.

Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w grudniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 9821 nowych chińskich samochodów, to 427 procent więcej niż w grudniu 2024 r. Ogółem modele chińskich marek stanowiły w grudniu 14,5 rocent wszystkich nowo rejestrowanych aut osobowych w Polsce. W całym ubiegłym roku nabywców na polskim rynku znalazło 49 tys. 161 chińskich aut.