Odpowiedź: Nie. Wydatki z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych składek ZUS należy ujmować w paragrafie 458 „Pozostałe odsetki”, a nie w paragrafie 443.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 23 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od nieopłaconych w terminie składek należne są odsetki za zwłokę, obliczane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 56a. Odsetki te powstają z mocy prawa, niezależnie od woli płatnika i organu rentowego. Orzecznictwo potwierdza, że odsetki mają charakter akcesoryjny wobec należności głównej, co oznacza, że mogą powstać tylko w związku z istniejącą należnością składkową. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 17 września 2020 r. (sygn. akt III AUa 745/18) wskazał, że „odsetki za zwłokę powstają z mocy prawa, a decyzja organu rentowego ma charakter deklaratoryjny”.