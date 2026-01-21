Dochody z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy zaklasyfikować w dziale 600, rozdziale 60020, paragrafie 069.

UZASADNIENIE

Podstawę materialnoprawną pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników stanowią przepisy ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

W myśl art. 16 ust. 4 tej ustawy za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, opłaty te ustala się w drodze uchwały właściwego organu tej jednostki, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Jednocześnie art. 16 ust. 7 ustawy wskazuje, że opłaty te stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego i mogą być przeznaczone wyłącznie na:

1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców,

2) realizację zadań określonych w art. 18 ustawy – w przypadku gdy organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest gmina.

W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że opłata pobierana na podstawie art. 16 ust. 4 i 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma charakter celowy. Oznacza to, że gmina nie ma pełnej swobody w wydatkowaniu środków uzyskanych od operatorów i przewoźników. Rada gminy, ustalając stawkę opłaty, powinna każdorazowo uwzględniać koszty związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz sposób rozdysponowania pozyskanych środków (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 kwietnia 2023 r., sygn. akt III SA/Po 1053/22).

Dochody te powinny zostać prawidłowo zaklasyfikowane w budżecie gminy. W tym zakresie pomocne jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyrażone w piśmie z 16 lipca 2025 r. (znak WA.5210.72.2025). RIO wskazała w nim, że opłaty pobierane na podstawie art. 16 ust. 4 i ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie Izba podkreśliła, że przy uwzględnieniu zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, właściwym sposobem ujęcia tych dochodów jest:

dział 600 „Transport i łączność”,

rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”,

paragraf 069 „Wpływy z różnych opłat”, z zastosowaniem odpowiedniej czwartej cyfry paragrafu.

Uwaga! Paragraf 069 ma charakter otwarty i obejmuje różnego rodzaju wpływy z opłat niewymienionych wprost w innych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Z tego względu możliwe jest ujęcie w nim również opłat pobieranych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów i przewoźników.