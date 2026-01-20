Tak. Niewykazanie w sprawozdaniu Rb-ST środków niewykorzystanych dotacji, które na koniec roku budżetowego stanowiły saldo Ma konta 224, oznacza naruszenie przepisów sprawozdawczości budżetowej i wymaga sporządzenia korekty sprawozdania.

UZASADNIENIE

Przedstawiony stan faktyczny dotyczy środków o szczególnym przeznaczeniu, jakimi są dotacje. Zasady ich udzielania, wykorzystania i zwrotu zostały uregulowane w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 126 tej ustawy dotacjami są środki pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, podlegające szczególnym zasadom rozliczania i przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Jednocześnie art. 169 ustawy o finansach publicznych stanowi, że dotacje udzielone z budżetu państwa:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.

Dotacjami pobranymi w nadmiernej wysokości są środki otrzymane w kwocie wyższej niż określona w przepisach, umowie lub wyższej niż niezbędna do realizacji zadania. Dotacjami nienależnymi są natomiast środki przekazane bez podstawy prawnej.

Zgodnie z załącznikiem nr 38 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w sprawozdaniach rocznych wykazuje się stan środków na rachunku budżetu jednostki na podstawie dowodów bankowych.

W konstrukcji sprawozdania Rb-ST wyodrębniono m.in. pozycję: „środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym”. Oznacza to, że kwoty dotacji podlegające zwrotowi, wynikające z ewidencji księgowej – w szczególności z salda Ma konta 224, służącego do rozrachunków z tytułu dotacji – powinny zostać wykazane w tej pozycji sprawozdania.

Takie stanowisko potwierdza w wystąpieniu pokontrolnym Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi z 30 grudnia 2025 r. (znak WK-602/77/2025). RIO wskazała w nim nieprawidłowość polegającą na niewykazaniu w sprawozdaniu Rb-ST w wierszu „środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym” kwoty środków, które jednostka była zobowiązana zwrócić, mimo że wynikały one z salda Ma konta 224. Izba uznała, że takie działanie narusza zasadę zgodności danych sprawozdawczych z ewidencją księgową, wynikającą z par. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którą kwoty wykazywane w sprawozdaniach muszą być zgodne z zapisami ksiąg rachunkowych.

Uwaga! W konsekwencji RIO zaleciła jednostce zapewnienie rzetelnego i zgodnego z ewidencją księgową wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-ST, w szczególności w zakresie wysokości środków niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym.

Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji brak ujęcia w Rb-ST kwoty wynikającej z salda Ma konta 224 jest błędem sprawozdawczym, który powinien zostać skorygowany poprzez sporządzenie korekty sprawozdania.