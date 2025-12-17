Problem: Dwie nasze instytucje kultury od lat składają sprawozdania z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z) wyłącznie w formie papierowej, ponieważ tak stanowią przepisy wewnętrzne. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Jednostki te mają osobowość prawną.

Odpowiedź: Nie. Sprawozdania Rb-N i Rb-Z muszą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wymóg ten wynika z par. 9 ust. 1 rozporządzenia z 17 grudnia 2020 r. i dotyczy również instytucji kultury mających osobowość prawną. Przepisy wewnętrzne gminy nie mogą uchylać przepisów powszechnie obowiązujących.

Uzasadnienie: Instytucje kultury są samodzielnymi osobami prawnymi. Wynika to z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z art. 27 tej ustawy instytucja kultury gospodaruje samodzielnie swoim mieniem, prowadzi własną gospodarkę finansową i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Odrębność prawna nie oznacza jednak, że instytucja kultury może pomijać przepisy dotyczące sprawozdawczości budżetowej lub sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.

Do sprawozdań Rb-N i Rb-Z stosuje się rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zgodnie z par. 9 ust. 1 tego rozporządzenia sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N oraz Rb-ZN:

są sporządzane w postaci elektronicznej,

muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

są przekazywane odbiorcom na elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych.

Uwaga! Forma papierowa nie spełnia wymogów rozporządzenia, dlatego nie może być uznana za prawidłową. Potwierdza to praktyka nadzorcza. W wystąpieniu pokontrolnym z 22 września 2025 r. (znak WK.4022.16.2025) Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wskazała nieprawidłowość polegającą na tym, że instytucje kultury przekazywały gminie sprawozdania Rb-N i Rb-Z za 2024 r. wyłącznie w formie papierowej. Burmistrz zobowiązał kierowników instytucji kultury do uzyskania niezbędnych certyfikatów elektronicznych i stosowania formy elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym. W ramach wniosku pokontrolnego RIO nakazała zobowiązać instytucje kultury do przestrzegania par. 9 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym sprawozdania muszą być sporządzane elektronicznie i podpisywane jednym z dopuszczonych podpisów elektronicznych.

Podstawa prawna ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 87) rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 17 grudnia 2020 r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 652)

Przeniesienie na przyszły rok części wydatków inwestycyjnych

Problem: Jednostka planuje ująć część wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi jako wydatki, które nie wygasają z końcem 2025 r. i zostaną zrealizowane w 2026 r. Powstała wątpliwość, czy ma to wpływ wyłącznie na sprawozdanie Rb-28S, czy także na inne sprawozdania budżetowe?

Odpowiedź: Wydatki „przenoszone” na 2026 r. należy wykazać zarówno w sprawozdaniu Rb-28S, jak i w sprawozdaniu Rb-NDS. Dane w obu sprawozdaniach muszą być ze sobą spójne.

Uzasadnienie: Podany stan faktyczny dotyczy wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Zgodnie zaś z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu JST wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających. Organ stanowiący JST może w uchwale:

określić wykaz wydatków, do których nie stosuje się zasady wygasania,

ustalić ostateczne terminy realizacji poszczególnych wydatków w roku następnym.

W wykazie można ujmować wydatki związane z realizacją umów:

już zawartych w sprawie zamówienia publicznego;

które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o zamówienie publiczne, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Razem z wykazem organ ustala plan finansowy wydatków niewygasających w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W praktyce wiele JST korzysta z ww. możliwości. Co jednak istotne, skutki „przesunięcia” realizowanych zadań powinny zostać odpowiednio wykazane w ramach sprawozdawczości budżetowej. W tym zakresie punkt odniesienia stanowią przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. I tak, zgodnie z par. 8 ust. 4 pkt 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych (załącznik nr 38 do rozporządzenia):

w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego,

w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień oraz w sprawozdaniu rocznym w tej kolumnie wykazuje się także wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz wydatki z funduszu sołeckiego.

To oznacza obowiązek wykazania w Rb-28S także kwot wydatków niewygasających. Jednocześnie należy dodać, że wydatki przenoszone na kolejny rok budżetowy powinny być również wykazane w sprawozdaniu budżetowym Rb-NDS. Do takiego wniosku prowadzi systematyka przepisów w par. 12 pkt 2 ww. instrukcji, który przewiduje, że dane w kolumnie „Wykonanie” po stronie wydatków w sprawozdaniu Rb-NDS muszą być zgodne z danymi z kolumny „Wydatki wykonane” w Rb-28S.

Uwaga! Skoro w Rb-28S ujmuje się wydatki niewygasające, to trzeba je wykazać również w Rb-NDS.

Warto zapoznać się z wystąpieniem pokontrolnym RIO we Wrocławiu z 13 listopada 2025 r. (znak WK.WR.40.22.2025.336). RIO wskazała w nim, że jednostka nie wykazała w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-NDS wydatków niewygasających w wysokości 944 530,88 zł, co było niezgodne z instrukcją. W ramach wniosku pokontrolnego RIO nakazała wykazywać w sprawozdaniach wszystkie wydatki zrealizowane według księgowości analitycznej, w tym wydatki niewygasające. Oznacza to, że wydatki niewygasające mają wpływ nie tylko na Rb-28S, ale również na Rb-NDS. Oba sprawozdania muszą przedstawiać te kwoty w sposób spójny.

Podstawa prawna ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1183) rozporządzenie ministra finansów z 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 133)

Dochody ze sprzedaży nieruchomości

Problem: RIO w wystąpieniu pokontrolnym wskazała, że gmina nierzetelnie sporządziła sprawozdanie Rb-27S w zakresie dochodów dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770. W dochodach ogółem ujęto kwoty brutto ze sprzedaży nieruchomości, obejmujące VAT. Czy gmina powinna wykazywać w Rb-27S dochód brutto czy netto?

Odpowiedź: W sprawozdaniu Rb-27S gmina nie może wykazywać dochodów pochodzących ze sprzedaży nieruchomości w kwocie brutto, bo VAT nie stanowi źródła dochodów gminy. Ustalenia kontrolne RIO są więc zgodne z prawem.

Uzasadnienie: Chodzi tutaj o dochody ze sprzedaży majątku gminy. Formy przetargów oraz ogólne reguły ustalania ceny wskazuje art. 40 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż nieruchomości generuje dla gminy dochody, które należy wykazać w planie finansowym oraz w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S zgodnie z klasyfikacją budżetową. A z rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów wynika:

dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”,

rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”,

paragraf 0770 – „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”.

Istota problemu polega na błędnym ujęciu kwot brutto jako dochodów budżetowych gminy. VAT nie jest dochodem JST. Wynika to jednoznacznie z art. 1 ust. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym VAT stanowi dochód budżetu państwa.

Uwaga! Aby prawidłowo ustalić dane w Rb-27S, trzeba zastosować rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Załącznik nr 38 określa szczegółową instrukcję sporządzania sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego. W kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów powiększone o środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek bieżący – subkonto dochodów do końca okresu sprawozdawczego, stanowiące wpłaty z tytułu dochodów dokonanych w kasie jednostki i zapłaconych kartą płatniczą oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej. A więc dochody faktycznie stanowiące wpływy na rachunek budżetu jednostki. Oznacza to, że kwota powinna być wolna od VAT, który nie jest dochodem gminy.

Taką interpretację potwierdza również praktyka nadzorcza. Z wystąpienia pokontrolnego RIO w Łodzi z 29 września 2025 r. (znak WK-602/58/2025) wynika, że w sprawozdaniu Rb-27S za 2024 r. gmina wykazała dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie brutto, co spowodowało zawyżenie dochodów ogółem o 60 238,50 zł. RIO podkreśliła, że JST muszą prowadzić ewidencję rozliczeń z VAT w sposób, który uniemożliwia ujęcie VAT w sprawozdaniu Rb-27S. VAT należny wynikający z transakcji sprzedaży majątku nie stanowi dochodu budżetu gminy. W ramach wniosku pokontrolnego RIO nakazała zapewnić prawidłowe ustalanie i wykazywanie danych w Rb-27S.

Podstawa prawna ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1144; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 1080) rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 513; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1872) ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1203) rozporządzenie ministra finansów z 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 133).

Opłaty za odpady komunalne

Problem: RIO stwierdziła wadliwe sporządzenie sprawozdania Rb-27S. Chodzi o podziałki 90002/049 (opłaty za odpady komunalne), w których wykazano kwotę zaległości obejmującą m.in. zaległości przedawnione. Zdaniem RIO dane zostały zawyżone. Czy zastrzeżenia organu nadzoru są zasadne?

Odpowiedź: Ustalenia kontrolne RIO są prawnie uzasadnione. W sprawozdaniu Rb-27S nie ma podstaw do wykazywania zaległości przedawnionych, ponieważ z formalnego punktu widzenia zobowiązania te wygasły, a ich ujmowanie narusza przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Uzasadnienie: W pierwszej kolejności należy odnieść się do przepisów klasyfikacji budżetowej, czyli rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozdział 90002 oznacza „Gospodarka odpadami komunalnymi”, natomiast paragraf 049 – „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”. Oznacza to, że sprawozdanie obejmowało zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Podstawy prawne poboru tych opłat określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłaty te ulegają 5-letniemu terminowi przedawnienia. Wynika to z art. 70 par. 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Przedawnienie powoduje wygaśnięcie zobowiązania – tak stanowi art. 59 par. 1 pkt 9 tej ustawy.

Powyższe ma znaczenie dla sprawozdawczości budżetowej, w szczególności dla zasad sporządzania sprawozdania Rb-27S. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych JST (załącznik nr 38) w kolumnach „Saldo końcowe” wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto, rozumiane jako należności, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane. Zależność ta oznacza również, że zaległości przedawnionych – jako zobowiązań wygasłych i nieegzekwowalnych – nie można ujmować jako zaległości netto.

Uwaga! Stanowisko to potwierdza wystąpienie pokontrolne RIO w Rzeszowie z 17 grudnia 2024 r. (znak WK.610–36/4/2024), w którym RIO wskazała zawyżenie zaległości w rozdziale 90002 i paragrafie 049 o kwoty obejmujące zaległości przedawnione (5785,34 zł za 2022 r. oraz 5785,34 zł za 2023 r.). RIO ustaliła odpowiedzialność pracownika prowadzącego wymiar i ewidencję opłaty oraz kierownika referatu z tytułu nadzoru.

W ramach wniosku pokontrolnego nakazano jednostce sporządzać Rb-27S zgodnie z zasadami określonymi w par. 3 ust. 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, co obejmuje obowiązek niewykazywania zaległości przedawnionych.