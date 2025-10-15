- Załącznik nr 2 – klasyfikacja rozdziałów
- Załącznik nr 3 – klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)
- Załącznik nr 4 – klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
- Załącznik nr 7 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego
- Załącznik nr 8 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
Od 16 września 2025 r. (z wyjątkami) obowiązuje rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 10 września 2025 r., które zmienia zasady klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Co ważne, nowe przepisy mają różne daty wejścia w życie – część trzeba stosować z mocą wsteczną od 1 stycznia 2025 r., inne od 1 lipca 2025 r. Ponadto część przepsiów stosuje się po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) na rok 2026.
Zmiany obowiązujące jeszcze w 2025 r. dotyczą realizacji budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym roku, a także planowania budżetów na 2026 r.
Nowelizacja wprowadza zarówno nowe pozycje klasyfikacyjne, jak i zmienione objaśnienia do istniejących działów i paragrafów.
Zmiany obejmują m.in.:
- nowe rozdziały w działach 710, 752, 851 i 852,
- modyfikację nazw rozdziałów np. 15019, 85220,
- wprowadzenie nowych paragrafów dochodów (018, 067) i wydatków (850 – Rezerwy),
- rozszerzenie katalogu dochodów o globalny i krajowy podatek wyrównawczy,
- doprecyzowanie zasad ujmowania wydatków i dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego.
W tabelach na s. D4-D6 zestawiamy zmiany w klasyfikacji budżetowej według zmienionych załączników.
Podstawa prawna
rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1241)
Załącznik nr 2 – klasyfikacja rozdziałów
|Zmieniono
|Gdzie
|Nowe brzmienie
|Komentarz
|w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe”: rozdział „15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych”
|„15019 Wspieranie polskiego eksportu”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1859) oraz obowiązującej od 2024 r. nowej umowy dotyczącej realizacji rządowego Programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” (FWE) i administrowania „Programem Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych” (DOKE).W wyniku tych zmian w rozdziale ujmuje się obecnie wydatki bieżące związane z realizacją programów FWE i DOKE. Nowe brzmienie rozdziału dokładniej odzwierciedla charakter instrumentów finansowych wdrażanych przez BGK, który – oprócz udzielania kredytów eksportowych – pełni również funkcję administratora mechanizmu dopłat i stabilizacji oprocentowania kredytów udzielanych przez inne banki.
|w dziale „852 – Pomoc społeczna” rozdział „85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wraz z dodawanymi objaśnieniami
|„85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowejW rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki m.in. na mieszkania treningowe i wspomagane.”
|Zmiana w zakresie objaśnień do rozdziału 85220 weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Nową nazwę rozdziału 85220 stosuje się po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz budżetów JST na rok 2026.Nowelizacja dostosowuje nazwę rozdziału do terminologii wprowadzonej ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z 17 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2025 r. poz. 113).
|objaśnienia po dziale „926 – Kultura fizyczna”
|„W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:– 01043, 01044,– 02001, 02002,– 40002,– 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,– 63003,– 70005, 70007,– 71004, 71012, 71013, 71015,– 90001, 90003, 90004, 90005,– 92503ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziałach: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, w zakresie wydatków wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.”
|Zmianę w zakresie objaśnień po dziale 926 stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe objaśnienia porządkują zasady ujmowania dochodów i wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego. Doprecyzowano, że w rozdziałach wymienionych w objaśnieniach ujmuje się wszystkie dochody i wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, natomiast w rozdziałach właściwych dla jednostki (m.in. 70001, 71001, 75018, 90017) wykazuje się jedynie wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy. Wskazano również, że gdy jednostka otrzymuje dotacje w rozdziałach objętych wykazem, wydatki finansowane z tych dotacji należy ujmować w sposób zapewniający prawidłowe rozliczenie środków.Katalog rozdziałów usługowych został uzupełniony o nowy rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej”.
|Uchylono
|Gdzie
|Co
|Komentarz
|w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe”
|rozdział „15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Uchylenie rozdziału 15016 ma charakter porządkujący i wynika z konsolidacji zadań dotyczących wsparcia eksportu w ramach nowych programów realizowanych przez BGK. Dopłaty do odsetek od kredytów eksportowych są obecnie ujmowane w rozdziale 15019 „Wspieranie polskiego eksportu”, który obejmuje zarówno finansowanie kredytów eksportowych, jak i administrowanie mechanizmem dopłat do oprocentowania.
|w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe”
|rozdział „15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Uchylenie rozdziału 15018 jest konsekwencją zmian w systemie dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych. Zadania te zostały przeniesione do rozdziału 15019 „Wspieranie polskiego eksportu”, który obejmuje obecnie całość mechanizmów finansowania i dopłat w ramach rządowych programów wsparcia eksportu realizowanych przez BGK.
|Dodano
|Gdzie
|Nowa pozycja
|Komentarz
|w dziale „710 – Działalność usługowa” po rozdziale „71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dodaje się rozdział 71013 wraz z objaśnieniami
|„71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznejRozdział ten obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowo utworzony rozdział 71013 obejmuje zadania realizowane w sposób niesystematyczny na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym (np. wykonawcom prac geodezyjnych). Dotyczą one modernizacji lub aktualizacji baz danych prowadzonych przez organy administracji oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. modernizacji ewidencji gruntów i budynków, osnowy geodezyjnej czy wdrożenia układu wysokościowego.Wprowadzenie nowego rozdziału umożliwi dokładniejsze planowanie środków oraz monitorowanie realizacji wydatków w tym obszarze. Jednocześnie rozdział 71012 będzie nadal obejmował pozostałe zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zadań zleconych.
|w dziale „752 – Obrona narodowa” po rozdziale „75280 Działalność badawczo-rozwojowa” dodaje się rozdział 75281 wraz z objaśnieniami oraz rozdział 75282
|„75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnejRozdział ten nie dotyczy komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe rozdziały zostały wprowadzone w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907). Ustawa ta określa nowe zasady finansowania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności wynikające z art. 155.Dodanie rozdziałów 75281 i 75282 ma na celu zapewnienie przejrzystości klasyfikacji oraz umożliwienie identyfikacji i nadzoru nad wydatkami finansowanymi w ramach limitu wydatków na potrzeby obronne, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2025 poz. 825; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 1080).
|w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75665 Wpływy z podatku akcyzowego od zestawów części do urządzeń do waporyzacji” dodaje się rozdziały 75666–75669
|„75666 Wpływy z globalnego podatku wyrównawczego75667 Wpływy z krajowego podatku wyrównawczego75668 Wpływy z podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe rozdziały zostały dodane w związku z wejściem w życie ustawy z 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1685). Ustawa ta wprowadziła nowe kategorie dochodów z tytułu globalnego i krajowego podatku wyrównawczego oraz podatku od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Wyodrębnienie wpływów z każdego z tych tytułów w osobnych rozdziałach ma na celu umożliwienie prawidłowej ewidencji i analizy dochodów budżetowych w podziale na źródła ich pochodzenia.
|75669 Wpłaty fundacji rodzinnej”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowy rozdział został wprowadzony w związku z wejściem w życie ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326; ost. zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 825) oraz obserwowanym wzrostem wpływów z tytułu opodatkowania fundacji rodzinnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wyodrębnienie tego rozdziału pozwoli na bieżące monitorowanie wpływów z tego źródła i zapewni większą przejrzystość ewidencji dochodów budżetowych.
|w dziale „851 – Ochrona zdrowia” po rozdziale „85158 Izby wytrzeźwień” dodaje się rozdział 85159
|„85159 Działalność Centrum e-Zdrowia”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Dodanie nowego rozdziału ma na celu zapewnienie przejrzystości ewidencji dochodów i wydatków związanych z działalnością Centrum e-Zdrowia, będącego państwową jednostką budżetową powołaną przez ministra zdrowia. Wyodrębnienie tego rozdziału pozwoli na właściwe monitorowanie środków przeznaczanych na zadania realizowane przez Centrum, w tym na rozwój systemów informatycznych w ochronie zdrowia.
Załącznik nr 3 – klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)
|Zmieniono
|Gdzie
|Nowe brzmienie
|Komentarz
|paragraf „067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wraz z objaśnieniami
|„067 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkoleW paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w publicznych szkołach, przedszkolach, żłobkach lub w innych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Zmiana stanowi odpowiedź na sygnały z jednostek samorządu terytorialnego, które wskazywały na niejednolite zasady ujmowania wpływów z opłat za wyżywienie – zwłaszcza w żłobkach. Doprecyzowanie brzmienia paragrafu 067 ma na celu ujednolicenie ewidencji tych dochodów w różnych typach placówek.Po zmianie w paragrafie tym ujmowane będą opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w publicznych szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz innych formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Rodzaj jednostki nadal będzie identyfikowany poprzez właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej, co pozwoli zachować dotychczasową szczegółowość informacji.Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia, w celu zachowania jednolitego klasyfikowania dochodów w bieżącym roku opłaty za wyżywienie w 2025 r. w żłobku powinny być ujmowane w sposób dotychczasowy.
|objaśnienia do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat”
|„Paragraf ten obejmuje w szczególności:– należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,– opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,– opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,– zwrot kosztów postępowania administracyjnego,– opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,– opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,– opłaty za patenty krajowe,– opłaty za patent europejski,– opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.),– opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,– opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.),– opłaty za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenia, o których mowa w art. 46c § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616, z późn. zm.),– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,– opłaty od wniosku o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego, o której mowa w art. 14y § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119zc ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, o której mowa w art. 119zff ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej w sprawie opodatkowania wyrównawczego, o której mowa w art. 119zfv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki, o której mowa w art. 119zzo ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty wstępne z tytułu złożenia wniosku o zawarcie lub zmianę porozumienia inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 20zv § 1 oraz w art. 20zz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty główne z tytułu zawarcia lub zmiany porozumienia inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 20zy § 1 oraz w art. 20zz § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.”
|Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Katalog opłat ujęty w objaśnieniach do paragrafu 069 ma charakter otwarty. Zakres objaśnień został rozszerzony o opłaty wynikające z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2025 r. poz. 111; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 820), obejmujące m.in.:• opłaty związane z opodatkowaniem wyrównawczym,• opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego – również w przypadkach, gdy wniosek obejmuje ekwiwalent opinii w zakresie opodatkowania wyrównawczego (art. 20zt pkt 2a Ordynacji podatkowej),• opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej,• opłaty od wniosku o decyzję określającą warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania,• opłaty od wniosku o opinię w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółki.Dodatkowo katalog został uzupełniony o opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zarówno finansowane przez rodziców, jak i przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858; ost.zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619).Zmiana ma charakter doprecyzowujący – nie rozszerza zakresu paragrafu, a jedynie porządkuje katalog opłat i eliminuje wątpliwości interpretacyjne.
|objaśnienia do paragrafu „269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”
|„Paragraf ten obejmuje w szczególności:– środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. poz. 620),– środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.”
|Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 września 2025 r.W pierwszym tiret zaktualizowano podstawę prawną w związku z wejściem w życie ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620). Natomiast drugie tiret otrzymało bardziej ogólne brzmienie, które umożliwia ujmowanie w tym paragrafie środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację różnorodnych zadań wynikających z odrębnych ustaw – m.in.: – ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1829), – ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2025 poz. 798), – ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Nowe brzmienie objaśnienia ma charakter doprecyzowujący – nie zmienia zakresu paragrafu, lecz porządkuje jego treść i dostosowuje ją do aktualnych przepisów.
|Dodano
|Gdzie
|Nowa pozycja
|Komentarz
|po paragrafie „017 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków” dodaje się paragraf 018
|„018 Wpływy z opodatkowania wyrównawczego”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Dodanie nowego paragrafu ma związek z wejściem w życie ustawy z 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Zmiana ta pozostaje w korelacji z rozszerzeniem klasyfikacji w dziale 756 o trzy nowe rozdziały: 75666, 75667 i 75668.Nowy paragraf wprowadzono, ponieważ wpływy z podatku wyrównawczego nie mieszczą się w kategorii podatków dochodowych i nie mogą być klasyfikowane w ramach dotychczasowych paragrafów.
Załącznik nr 4 – klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)
|Zmieniono
|Gdzie
|Nowe brzmienie
|Komentarz
|grupa wydatków „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 858”
|„Środki własne Unii Europejskiej 850 do 858”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.W ramach tej grupy wydatków uwzględniono nowy paragraf 850, który rozszerza dotychczasowy zakres klasyfikacji „Środki własne Unii Europejskiej”.
|w jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu 1610 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ”
|„Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ”
|Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Grupa ta została rozszerzona o paragraf 625. Wprowadzenie tej zmiany ma związek z realizacją przez województwa zadań finansowanych w ramach części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. Środki przekazywane województwom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie transferowane do jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów, powinny być ujmowane w paragrafie wydatkowym 625 z czwartą cyfrą „3”.Dzięki tej zmianie możliwe będzie właściwe przypisanie wydatków do odpowiedniej grupy klasyfikacyjnej.
|objaśnienia do paragrafu „269 Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”
|„Paragraf ten obejmuje w szczególności:– środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia,– środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw”.
|Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 września 2025 r.Zakres modyfikacji w tym paragrafie odpowiada zmianom wprowadzonym w paragrafie dochodowym 269 w załączniku nr 3. Oba przepisy zostały ujednolicone w celu zachowania spójności klasyfikacji środków Funduszu Pracy przekazywanych i otrzymywanych na podstawie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
|paragraf „431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych”
|„431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych i wspierania eksportu”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe brzmienie paragrafu pozwoli ujmować w nim wydatki na realizację programów „Finansowe Wspieranie Eksportu” (FWE) oraz „Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych” (DOKE), przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas wydatki te klasyfikowano w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”.Wprowadzenie zmiany zapewni większą przejrzystość ewidencji budżetowej tych wydatków. Jednocześnie realizuje zalecenia Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wystąpieniu pokontrolnym (P/25/001) dotyczącym wykonania budżetu państwa w 2024 r. w części 19 – „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, wskazujące na potrzebę odrębnego wyodrębnienia w klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach programów pomocowych, które nie stanowią zakupu usług.
|Dodano
|Gdzie
|Nowa pozycja
|Komentarz
|po paragrafie „814 Wydatki związane z finansowaniem programu F-16” dodaje się paragraf 850 wraz z objaśnieniami
|„850 RezerwyParagraf ten dotyczy wyłącznie rezerw na wydatki w grupie środki własne Unii Europejskiej”.
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowy paragraf został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków z tytułu rezerw celowych w grupie ekonomicznej „Środki własne Unii Europejskiej”. Rozwiązanie to zapewni spójność z zasadami obowiązującymi w innych grupach ekonomicznych, w których rezerwy ujmowane są w odrębnych paragrafach – np. w grupach dotyczących dotacji i subwencji, świadczeń na rzecz osób fizycznych czy wydatków bieżących i majątkowych.Paragraf ten dotyczy wyłącznie rezerw planowanych przez ministra finansów.
Załącznik nr 7 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego
|Zmieniono
|Gdzie
|Nowe brzmienie
|Komentarz
|w paragrafie „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” pozycja „606006 Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych”
|„606006 Sprzęt inżynieryjny i obrony przed bronią masowego rażenia”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Ma ona charakter porządkujący – dostosowuje terminologię stosowaną w klasyfikacji budżetowej do nazewnictwa obowiązującego w resorcie obrony narodowej. Ujednolicenie brzmienia pozycji umożliwi także prawidłowe ujmowanie wydatków zgodnie ze strukturą zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
|Dodano
|Gdzie
|Nowa pozycja
|Komentarz
|w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji „311017 Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia” dodaje się pozycję 311018
|„311018 Wypłaty z tytułu zbiegu świadczeń z rentą rodzinną”
|Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 lipca 2025 r.Nowa pozycja została wprowadzona w związku z wejściem w życie ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1243). Przepisy tej ustawy wprowadziły od 1 lipca 2025 r. możliwość wypłat z tytułu zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, co wymagało wyodrębnienia odrębnej pozycji klasyfikacyjnej dla tych wydatków.
|w paragrafie „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” po pozycji 606015 dodaje się pozycje 606016– -606020
|„606016 Wykup składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 614, z późn. zm.)”
|Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 września 2025 r.Nowy zakres paragrafu umożliwia uwzględnienie przypadków wynikających ze stosowania art. 311 ustawy – Prawo upadłościowe. Zgodnie z tym przepisem, w toku likwidacji masy upadłości przez sprzedaż składników majątkowych Skarb Państwa – reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej – ma prawo do wykupu składników majątku wykorzystywanych w działalności z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Wprowadzenie tej zmiany ma charakter doprecyzowujący i porządkujący. Dostosowuje zakres paragrafu do przepisów prawa upadłościowego, nie wpływając jednocześnie na jego znaczenie merytoryczne.
|„606017 Bezzałogowe systemy uzbrojenia i zabezpieczenia działań wojsk606018 Sprzęt kolejowy dla celów wojskowych606019 Sprzęt przeładunkowy i mechanizacji prac przeładunkowych606020 Sprzęt satelitarny”
|Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Wprowadzone modyfikacje mają charakter porządkujący. Celem zmian było ujednolicenie nazewnictwa stosowanego w klasyfikacji budżetowej z terminologią funkcjonującą w resorcie obrony narodowej. Dodatkowo umożliwiają one właściwe przyporządkowanie wydatków w układzie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Załącznik nr 8 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego
|Dodano
|Gdzie
|Nowa pozycja
|Komentarz
|w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji 311016 „Dodatek weterana poszkodowanego” dodaje się pozycję 311017
|„311017 Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia”
|Zmiana weszła w z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Nowa pozycja ma charakter porządkujący. Dodano ją w celu doprecyzowania klasyfikacji świadczeń pieniężnych przysługujących członkom rodzin funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub podczas podejmowania działań ratowniczych poza służbą.
