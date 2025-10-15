Od 16 września 2025 r. (z wyjątkami) obowiązuje rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 10 września 2025 r., które zmienia zasady klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Co ważne, nowe przepisy mają różne daty wejścia w życie – część trzeba stosować z mocą wsteczną od 1 stycznia 2025 r., inne od 1 lipca 2025 r. Ponadto część przepsiów stosuje się po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) na rok 2026.

Zmiany obowiązujące jeszcze w 2025 r. dotyczą realizacji budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym roku, a także planowania budżetów na 2026 r.

Nowelizacja wprowadza zarówno nowe pozycje klasyfikacyjne, jak i zmienione objaśnienia do istniejących działów i paragrafów.

Zmiany obejmują m.in.:

  • nowe rozdziały w działach 710, 752, 851 i 852,
  • modyfikację nazw rozdziałów np. 15019, 85220,
  • wprowadzenie nowych paragrafów dochodów (018, 067) i wydatków (850 – Rezerwy),
  • rozszerzenie katalogu dochodów o globalny i krajowy podatek wyrównawczy,
  • doprecyzowanie zasad ujmowania wydatków i dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

W tabelach na s. D4-D6 zestawiamy zmiany w klasyfikacji budżetowej według zmienionych załączników.

Podstawa prawna

rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1241)

Załącznik nr 2 – klasyfikacja rozdziałów

Zmieniono
Gdzie Nowe brzmienie Komentarz
w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe”: rozdział „15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych” „15019 Wspieranie polskiego eksportu” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1859) oraz obowiązującej od 2024 r. nowej umowy dotyczącej realizacji rządowego Programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” (FWE) i administrowania „Programem Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych” (DOKE).W wyniku tych zmian w rozdziale ujmuje się obecnie wydatki bieżące związane z realizacją programów FWE i DOKE. Nowe brzmienie rozdziału dokładniej odzwierciedla charakter instrumentów finansowych wdrażanych przez BGK, który – oprócz udzielania kredytów eksportowych – pełni również funkcję administratora mechanizmu dopłat i stabilizacji oprocentowania kredytów udzielanych przez inne banki.
w dziale „852 – Pomoc społeczna” rozdział „85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wraz z dodawanymi objaśnieniami „85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowejW rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki m.in. na mieszkania treningowe i wspomagane.” Zmiana w zakresie objaśnień do rozdziału 85220 weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Nową nazwę rozdziału 85220 stosuje się po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz budżetów JST na rok 2026.Nowelizacja dostosowuje nazwę rozdziału do terminologii wprowadzonej ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z 17 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2025 r. poz. 113).
objaśnienia po dziale „926 – Kultura fizyczna” „W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:– 01043, 01044,– 02001, 02002,– 40002,– 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,– 63003,– 70005, 70007,– 71004, 71012, 71013, 71015,– 90001, 90003, 90004, 90005,– 92503ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziałach: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, w zakresie wydatków wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.” Zmianę w zakresie objaśnień po dziale 926 stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe objaśnienia porządkują zasady ujmowania dochodów i wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego. Doprecyzowano, że w rozdziałach wymienionych w objaśnieniach ujmuje się wszystkie dochody i wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, natomiast w rozdziałach właściwych dla jednostki (m.in. 70001, 71001, 75018, 90017) wykazuje się jedynie wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy. Wskazano również, że gdy jednostka otrzymuje dotacje w rozdziałach objętych wykazem, wydatki finansowane z tych dotacji należy ujmować w sposób zapewniający prawidłowe rozliczenie środków.Katalog rozdziałów usługowych został uzupełniony o nowy rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej”.
Uchylono
Gdzie Co Komentarz
w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe” rozdział „15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Uchylenie rozdziału 15016 ma charakter porządkujący i wynika z konsolidacji zadań dotyczących wsparcia eksportu w ramach nowych programów realizowanych przez BGK. Dopłaty do odsetek od kredytów eksportowych są obecnie ujmowane w rozdziale 15019 „Wspieranie polskiego eksportu”, który obejmuje zarówno finansowanie kredytów eksportowych, jak i administrowanie mechanizmem dopłat do oprocentowania.
w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe” rozdział „15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Uchylenie rozdziału 15018 jest konsekwencją zmian w systemie dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych. Zadania te zostały przeniesione do rozdziału 15019 „Wspieranie polskiego eksportu”, który obejmuje obecnie całość mechanizmów finansowania i dopłat w ramach rządowych programów wsparcia eksportu realizowanych przez BGK.
Dodano
Gdzie Nowa pozycja Komentarz
w dziale „710 – Działalność usługowa” po rozdziale „71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dodaje się rozdział 71013 wraz z objaśnieniami „71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznejRozdział ten obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowo utworzony rozdział 71013 obejmuje zadania realizowane w sposób niesystematyczny na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym (np. wykonawcom prac geodezyjnych). Dotyczą one modernizacji lub aktualizacji baz danych prowadzonych przez organy administracji oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. modernizacji ewidencji gruntów i budynków, osnowy geodezyjnej czy wdrożenia układu wysokościowego.Wprowadzenie nowego rozdziału umożliwi dokładniejsze planowanie środków oraz monitorowanie realizacji wydatków w tym obszarze. Jednocześnie rozdział 71012 będzie nadal obejmował pozostałe zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zadań zleconych.
w dziale „752 – Obrona narodowa” po rozdziale „75280 Działalność badawczo-rozwojowa” dodaje się rozdział 75281 wraz z objaśnieniami oraz rozdział 75282 „75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnejRozdział ten nie dotyczy komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe rozdziały zostały wprowadzone w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907). Ustawa ta określa nowe zasady finansowania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności wynikające z art. 155.Dodanie rozdziałów 75281 i 75282 ma na celu zapewnienie przejrzystości klasyfikacji oraz umożliwienie identyfikacji i nadzoru nad wydatkami finansowanymi w ramach limitu wydatków na potrzeby obronne, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2025 poz. 825; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 1080).
w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75665 Wpływy z podatku akcyzowego od zestawów części do urządzeń do waporyzacji” dodaje się rozdziały 75666–75669 „75666 Wpływy z globalnego podatku wyrównawczego75667 Wpływy z krajowego podatku wyrównawczego75668 Wpływy z podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe rozdziały zostały dodane w związku z wejściem w życie ustawy z 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1685). Ustawa ta wprowadziła nowe kategorie dochodów z tytułu globalnego i krajowego podatku wyrównawczego oraz podatku od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Wyodrębnienie wpływów z każdego z tych tytułów w osobnych rozdziałach ma na celu umożliwienie prawidłowej ewidencji i analizy dochodów budżetowych w podziale na źródła ich pochodzenia.
75669 Wpłaty fundacji rodzinnej” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowy rozdział został wprowadzony w związku z wejściem w życie ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326; ost. zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 825) oraz obserwowanym wzrostem wpływów z tytułu opodatkowania fundacji rodzinnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wyodrębnienie tego rozdziału pozwoli na bieżące monitorowanie wpływów z tego źródła i zapewni większą przejrzystość ewidencji dochodów budżetowych.
w dziale „851 – Ochrona zdrowia” po rozdziale „85158 Izby wytrzeźwień” dodaje się rozdział 85159 „85159 Działalność Centrum e-Zdrowia” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Dodanie nowego rozdziału ma na celu zapewnienie przejrzystości ewidencji dochodów i wydatków związanych z działalnością Centrum e-Zdrowia, będącego państwową jednostką budżetową powołaną przez ministra zdrowia. Wyodrębnienie tego rozdziału pozwoli na właściwe monitorowanie środków przeznaczanych na zadania realizowane przez Centrum, w tym na rozwój systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

Załącznik nr 3 – klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)

Zmieniono
Gdzie Nowe brzmienie Komentarz
paragraf „067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wraz z objaśnieniami „067 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkoleW paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w publicznych szkołach, przedszkolach, żłobkach lub w innych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Zmiana stanowi odpowiedź na sygnały z jednostek samorządu terytorialnego, które wskazywały na niejednolite zasady ujmowania wpływów z opłat za wyżywienie – zwłaszcza w żłobkach. Doprecyzowanie brzmienia paragrafu 067 ma na celu ujednolicenie ewidencji tych dochodów w różnych typach placówek.Po zmianie w paragrafie tym ujmowane będą opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w publicznych szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz innych formach opieki nad dziećmi do lat trzech. Rodzaj jednostki nadal będzie identyfikowany poprzez właściwy rozdział klasyfikacji budżetowej, co pozwoli zachować dotychczasową szczegółowość informacji.Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia, w celu zachowania jednolitego klasyfikowania dochodów w bieżącym roku opłaty za wyżywienie w 2025 r. w żłobku powinny być ujmowane w sposób dotychczasowy.
objaśnienia do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” „Paragraf ten obejmuje w szczególności:– należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,– opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,– opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,– zwrot kosztów postępowania administracyjnego,– opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,– opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,– wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,– opłaty za patenty krajowe,– opłaty za patent europejski,– opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.),– opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,– opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.),– opłaty za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenia, o których mowa w art. 46c § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616, z późn. zm.),– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,– opłaty od wniosku o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego, o której mowa w art. 14y § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119zc ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, o której mowa w art. 119zff ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej w sprawie opodatkowania wyrównawczego, o której mowa w art. 119zfv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty od wniosku o wydanie opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki, o której mowa w art. 119zzo ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty wstępne z tytułu złożenia wniosku o zawarcie lub zmianę porozumienia inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 20zv § 1 oraz w art. 20zz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty główne z tytułu zawarcia lub zmiany porozumienia inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 20zy § 1 oraz w art. 20zz § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,– opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.” Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Katalog opłat ujęty w objaśnieniach do paragrafu 069 ma charakter otwarty. Zakres objaśnień został rozszerzony o opłaty wynikające z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2025 r. poz. 111; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 820), obejmujące m.in.:• opłaty związane z opodatkowaniem wyrównawczym,• opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego – również w przypadkach, gdy wniosek obejmuje ekwiwalent opinii w zakresie opodatkowania wyrównawczego (art. 20zt pkt 2a Ordynacji podatkowej),• opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej,• opłaty od wniosku o decyzję określającą warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania,• opłaty od wniosku o opinię w sprawie transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółki.Dodatkowo katalog został uzupełniony o opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zarówno finansowane przez rodziców, jak i przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” (Dz.U. z 2024 r. poz. 858; ost.zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 619).Zmiana ma charakter doprecyzowujący – nie rozszerza zakresu paragrafu, a jedynie porządkuje katalog opłat i eliminuje wątpliwości interpretacyjne.
objaśnienia do paragrafu „269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” „Paragraf ten obejmuje w szczególności:– środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. poz. 620),– środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.” Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 września 2025 r.W pierwszym tiret zaktualizowano podstawę prawną w związku z wejściem w życie ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620). Natomiast drugie tiret otrzymało bardziej ogólne brzmienie, które umożliwia ujmowanie w tym paragrafie środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację różnorodnych zadań wynikających z odrębnych ustaw – m.in.: – ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1829), – ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2025 poz. 798), – ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Nowe brzmienie objaśnienia ma charakter doprecyzowujący – nie zmienia zakresu paragrafu, lecz porządkuje jego treść i dostosowuje ją do aktualnych przepisów.
Dodano
Gdzie Nowa pozycja Komentarz
po paragrafie „017 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków” dodaje się paragraf 018 „018 Wpływy z opodatkowania wyrównawczego” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Dodanie nowego paragrafu ma związek z wejściem w życie ustawy z 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych. Zmiana ta pozostaje w korelacji z rozszerzeniem klasyfikacji w dziale 756 o trzy nowe rozdziały: 75666, 75667 i 75668.Nowy paragraf wprowadzono, ponieważ wpływy z podatku wyrównawczego nie mieszczą się w kategorii podatków dochodowych i nie mogą być klasyfikowane w ramach dotychczasowych paragrafów.

Załącznik nr 4 – klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)

Zmieniono
Gdzie Nowe brzmienie Komentarz
grupa wydatków „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 858” „Środki własne Unii Europejskiej 850 do 858” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.W ramach tej grupy wydatków uwzględniono nowy paragraf 850, który rozszerza dotychczasowy zakres klasyfikacji „Środki własne Unii Europejskiej”.
w jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu 1610 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ” „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ” Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Grupa ta została rozszerzona o paragraf 625. Wprowadzenie tej zmiany ma związek z realizacją przez województwa zadań finansowanych w ramach części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy. Środki przekazywane województwom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie transferowane do jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów, powinny być ujmowane w paragrafie wydatkowym 625 z czwartą cyfrą „3”.Dzięki tej zmianie możliwe będzie właściwe przypisanie wydatków do odpowiedniej grupy klasyfikacyjnej.
objaśnienia do paragrafu „269 Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” „Paragraf ten obejmuje w szczególności:– środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia,– środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw”. Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 września 2025 r.Zakres modyfikacji w tym paragrafie odpowiada zmianom wprowadzonym w paragrafie dochodowym 269 w załączniku nr 3. Oba przepisy zostały ujednolicone w celu zachowania spójności klasyfikacji środków Funduszu Pracy przekazywanych i otrzymywanych na podstawie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
paragraf „431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych” „431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych i wspierania eksportu” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe brzmienie paragrafu pozwoli ujmować w nim wydatki na realizację programów „Finansowe Wspieranie Eksportu” (FWE) oraz „Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych” (DOKE), przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas wydatki te klasyfikowano w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”.Wprowadzenie zmiany zapewni większą przejrzystość ewidencji budżetowej tych wydatków. Jednocześnie realizuje zalecenia Najwyższej Izby Kontroli zawarte w wystąpieniu pokontrolnym (P/25/001) dotyczącym wykonania budżetu państwa w 2024 r. w części 19 – „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”, wskazujące na potrzebę odrębnego wyodrębnienia w klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych w ramach programów pomocowych, które nie stanowią zakupu usług.
Dodano
Gdzie Nowa pozycja Komentarz
po paragrafie „814 Wydatki związane z finansowaniem programu F-16” dodaje się paragraf 850 wraz z objaśnieniami „850 RezerwyParagraf ten dotyczy wyłącznie rezerw na wydatki w grupie środki własne Unii Europejskiej”. Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowy paragraf został wprowadzony w celu wyodrębnienia wydatków z tytułu rezerw celowych w grupie ekonomicznej „Środki własne Unii Europejskiej”. Rozwiązanie to zapewni spójność z zasadami obowiązującymi w innych grupach ekonomicznych, w których rezerwy ujmowane są w odrębnych paragrafach – np. w grupach dotyczących dotacji i subwencji, świadczeń na rzecz osób fizycznych czy wydatków bieżących i majątkowych.Paragraf ten dotyczy wyłącznie rezerw planowanych przez ministra finansów.

Załącznik nr 7 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego

Zmieniono
Gdzie Nowe brzmienie Komentarz
w paragrafie „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” pozycja „606006 Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych” „606006 Sprzęt inżynieryjny i obrony przed bronią masowego rażenia” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Ma ona charakter porządkujący – dostosowuje terminologię stosowaną w klasyfikacji budżetowej do nazewnictwa obowiązującego w resorcie obrony narodowej. Ujednolicenie brzmienia pozycji umożliwi także prawidłowe ujmowanie wydatków zgodnie ze strukturą zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodano
Gdzie Nowa pozycja Komentarz
w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji „311017 Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia” dodaje się pozycję 311018 „311018 Wypłaty z tytułu zbiegu świadczeń z rentą rodzinną” Zmiana weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 lipca 2025 r.Nowa pozycja została wprowadzona w związku z wejściem w życie ustawy z 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1243). Przepisy tej ustawy wprowadziły od 1 lipca 2025 r. możliwość wypłat z tytułu zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, co wymagało wyodrębnienia odrębnej pozycji klasyfikacyjnej dla tych wydatków.
w paragrafie „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” po pozycji 606015 dodaje się pozycje 606016– -606020 „606016 Wykup składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 614, z późn. zm.)” Zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 16 września 2025 r.Nowy zakres paragrafu umożliwia uwzględnienie przypadków wynikających ze stosowania art. 311 ustawy – Prawo upadłościowe. Zgodnie z tym przepisem, w toku likwidacji masy upadłości przez sprzedaż składników majątkowych Skarb Państwa – reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej – ma prawo do wykupu składników majątku wykorzystywanych w działalności z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Wprowadzenie tej zmiany ma charakter doprecyzowujący i porządkujący. Dostosowuje zakres paragrafu do przepisów prawa upadłościowego, nie wpływając jednocześnie na jego znaczenie merytoryczne.
„606017 Bezzałogowe systemy uzbrojenia i zabezpieczenia działań wojsk606018 Sprzęt kolejowy dla celów wojskowych606019 Sprzęt przeładunkowy i mechanizacji prac przeładunkowych606020 Sprzęt satelitarny” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Wprowadzone modyfikacje mają charakter porządkujący. Celem zmian było ujednolicenie nazewnictwa stosowanego w klasyfikacji budżetowej z terminologią funkcjonującą w resorcie obrony narodowej. Dodatkowo umożliwiają one właściwe przyporządkowanie wydatków w układzie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik nr 8 – szczegółowa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

Dodano
Gdzie Nowa pozycja Komentarz
w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji 311016 „Dodatek weterana poszkodowanego” dodaje się pozycję 311017 „311017 Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia” Zmiana weszła w z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Nowa pozycja ma charakter porządkujący. Dodano ją w celu doprecyzowania klasyfikacji świadczeń pieniężnych przysługujących członkom rodzin funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą lub podczas podejmowania działań ratowniczych poza służbą.