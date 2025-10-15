Zmieniono

Gdzie Nowe brzmienie Komentarz

w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe”: rozdział „15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych” „15019 Wspieranie polskiego eksportu” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Zmiana jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1859) oraz obowiązującej od 2024 r. nowej umowy dotyczącej realizacji rządowego Programu „Finansowe Wspieranie Eksportu” (FWE) i administrowania „Programem Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych” (DOKE).W wyniku tych zmian w rozdziale ujmuje się obecnie wydatki bieżące związane z realizacją programów FWE i DOKE. Nowe brzmienie rozdziału dokładniej odzwierciedla charakter instrumentów finansowych wdrażanych przez BGK, który – oprócz udzielania kredytów eksportowych – pełni również funkcję administratora mechanizmu dopłat i stabilizacji oprocentowania kredytów udzielanych przez inne banki.

w dziale „852 – Pomoc społeczna” rozdział „85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wraz z dodawanymi objaśnieniami „85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowejW rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki m.in. na mieszkania treningowe i wspomagane.” Zmiana w zakresie objaśnień do rozdziału 85220 weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (tj. 16 września 2025 r.), z mocą od 1 stycznia 2025 r.Nową nazwę rozdziału 85220 stosuje się po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz budżetów JST na rok 2026.Nowelizacja dostosowuje nazwę rozdziału do terminologii wprowadzonej ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z 17 stycznia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2025 r. poz. 113).

objaśnienia po dziale „926 – Kultura fizyczna” „W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:– 01043, 01044,– 02001, 02002,– 40002,– 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,– 63003,– 70005, 70007,– 71004, 71012, 71013, 71015,– 90001, 90003, 90004, 90005,– 92503ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziałach: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, w zakresie wydatków wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.” Zmianę w zakresie objaśnień po dziale 926 stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe objaśnienia porządkują zasady ujmowania dochodów i wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego. Doprecyzowano, że w rozdziałach wymienionych w objaśnieniach ujmuje się wszystkie dochody i wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, natomiast w rozdziałach właściwych dla jednostki (m.in. 70001, 71001, 75018, 90017) wykazuje się jedynie wydatki dotyczące utrzymania stanowisk pracy. Wskazano również, że gdy jednostka otrzymuje dotacje w rozdziałach objętych wykazem, wydatki finansowane z tych dotacji należy ujmować w sposób zapewniający prawidłowe rozliczenie środków.Katalog rozdziałów usługowych został uzupełniony o nowy rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej”.

Uchylono

Gdzie Co Komentarz

w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe” rozdział „15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Uchylenie rozdziału 15016 ma charakter porządkujący i wynika z konsolidacji zadań dotyczących wsparcia eksportu w ramach nowych programów realizowanych przez BGK. Dopłaty do odsetek od kredytów eksportowych są obecnie ujmowane w rozdziale 15019 „Wspieranie polskiego eksportu”, który obejmuje zarówno finansowanie kredytów eksportowych, jak i administrowanie mechanizmem dopłat do oprocentowania.

w dziale „150 – Przetwórstwo przemysłowe” rozdział „15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Uchylenie rozdziału 15018 jest konsekwencją zmian w systemie dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych. Zadania te zostały przeniesione do rozdziału 15019 „Wspieranie polskiego eksportu”, który obejmuje obecnie całość mechanizmów finansowania i dopłat w ramach rządowych programów wsparcia eksportu realizowanych przez BGK.

Dodano

Gdzie Nowa pozycja Komentarz

w dziale „710 – Działalność usługowa” po rozdziale „71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dodaje się rozdział 71013 wraz z objaśnieniami „71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznejRozdział ten obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowo utworzony rozdział 71013 obejmuje zadania realizowane w sposób niesystematyczny na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym (np. wykonawcom prac geodezyjnych). Dotyczą one modernizacji lub aktualizacji baz danych prowadzonych przez organy administracji oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. modernizacji ewidencji gruntów i budynków, osnowy geodezyjnej czy wdrożenia układu wysokościowego.Wprowadzenie nowego rozdziału umożliwi dokładniejsze planowanie środków oraz monitorowanie realizacji wydatków w tym obszarze. Jednocześnie rozdział 71012 będzie nadal obejmował pozostałe zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zadań zleconych.

w dziale „752 – Obrona narodowa” po rozdziale „75280 Działalność badawczo-rozwojowa” dodaje się rozdział 75281 wraz z objaśnieniami oraz rozdział 75282 „75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnejRozdział ten nie dotyczy komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe rozdziały zostały wprowadzone w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907). Ustawa ta określa nowe zasady finansowania zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności wynikające z art. 155.Dodanie rozdziałów 75281 i 75282 ma na celu zapewnienie przejrzystości klasyfikacji oraz umożliwienie identyfikacji i nadzoru nad wydatkami finansowanymi w ramach limitu wydatków na potrzeby obronne, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2025 poz. 825; ost.zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 1080).

w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75665 Wpływy z podatku akcyzowego od zestawów części do urządzeń do waporyzacji” dodaje się rozdziały 75666–75669 „75666 Wpływy z globalnego podatku wyrównawczego75667 Wpływy z krajowego podatku wyrównawczego75668 Wpływy z podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowe rozdziały zostały dodane w związku z wejściem w życie ustawy z 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1685). Ustawa ta wprowadziła nowe kategorie dochodów z tytułu globalnego i krajowego podatku wyrównawczego oraz podatku od niedostatecznie opodatkowanych zysków. Wyodrębnienie wpływów z każdego z tych tytułów w osobnych rozdziałach ma na celu umożliwienie prawidłowej ewidencji i analizy dochodów budżetowych w podziale na źródła ich pochodzenia.

75669 Wpłaty fundacji rodzinnej” Zmianę stosuje się po raz pierwszy do planowania budżetowego i wykonania na rok 2026.Nowy rozdział został wprowadzony w związku z wejściem w życie ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326; ost. zm. Dz.U. z 2023 r., poz. 825) oraz obserwowanym wzrostem wpływów z tytułu opodatkowania fundacji rodzinnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wyodrębnienie tego rozdziału pozwoli na bieżące monitorowanie wpływów z tego źródła i zapewni większą przejrzystość ewidencji dochodów budżetowych.