Rynek zamówień publicznych rozwija się w niespotykanym tempie

W minionym roku wartość zamówień udzielonych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych przekroczyła 330 mld zł. To ponad 50 mld zł więcej niż w 2023 r.
Wzrosty widać także w innych wskaźnikach. Liczba odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) przekroczyła w 2024 r. 5 tys., co także jest rekordem i wskazuje na zaostrzającą się walkę konkurencyjną między przedsiębiorcami startującymi w przetargach. Na większą konkurencyjność rynku wskazują też dane dotyczące średniej liczby składanych ofert w jednym postępowaniu. Wskaźnik ten, choć nieznacznie, to jednak rośnie już drugi rok z rzędu.
