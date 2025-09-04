Sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, który nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy – do takiego wniosku doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w wydanym 4 września wyroku w sprawie C-225/22.

Jednocześnie luksemburski Trybunał wskazał, że zastosowanie się do tego obowiązku powinno nastąpić wówczas, gdy zachodzi konieczność zagwarantowania pierwszeństwa wykonania prawa unijnego. To zasada wynikająca wprost z unijnych traktatów i orzecznictwa TSUE. Stanowi ona, że w razie kolizji norm prawnych, pierwszeństwo zyskują przepisy unijne, a sądy krajów członkowskich muszą je zapewnić. Należy wówczas pominąć sprzeczny z prawem unijnym przepis prawa polskiego i zastosować bezpośrednio regulacje wspólnotowe.

SA w Krakowie zapytał TSUE o wyroki Sądu Najwyższego

Sprawa, w której zapadł wyrok TSUE dotyczyła działań Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To ciało wyrokiem z 20 października 2021 r uchyliło prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2006 r., w którym zakazano spółce wprowadzania do obrotu określonych serii czasopism z krzyżówkami. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.

Ten zaś, kierując się wnioskami złożonymi przez spółkę, która wygrała sprawę w II instancji, nabrał poważnych wątpliwości co do legalności działań izby SN. Chodzi o to, że zdaniem SA w Krakowie sędziowie SN, którzy wydali ten wyrok, zostali powołani w nieprawidłowej procedurze. W konsekwencji nie mają prawa do zasiadania w SN, a wydane przez nich orzeczenia nie cieszą się przymiotem legalności.

Czy sąd powszechny może pominąć wyrok Sądu Najwyższego?

W we wniosku o wydanie przez TSUE orzeczenia w trybie prejudycjalnym SA w Krakowie poprosił TSUE o rozstrzygnięcie, czy jako sąd powszechny, ma prawną możliwość do uznania za nieistniejący wyroku wydanego przez SN, jeśli jego skład został obsadzony nieprawidłowo. Podkreślił również, że zarówno uregulowania krajowe, jak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego zakazują mu badania prawidłowości powołania sędziów. To zaś oznacza, że powinien zastosować się do wyroku SN.

W wydanym przez siebie wyroku TSUE – podobnie jak zresztą wcześniej jego rzecznik generalny – wskazał jasno, że SA w Krakowie (na tej samej zasadzie każdy inny sąd) ma obowiązek pominąć wyrok wydany przez izbę, której uprzednio sam TSUE odmówił statusu sądu w rozumieniu unijnego prawa. Zdaniem TSUE obecność choćby jednego nieprawidłowo powołanego sędziego w składzie orzekającym stanowi podstawę do nieuznawania takiego wyroku za istniejący.

Luksemburski Trybunał wyjaśnił również, że to do sądu powszechnego należy obowiązek zbadania, czy w składzie SN wydającym wyrok zasiadały osoby powołane w nieprawidłowej procedurze. Jeśli tak było, wówczas obowiązkiem sądu jest uznanie tego rodzaju wyroku za nieistniejący.

wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 września 2025 r. w sprawie C -225/22