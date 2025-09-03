Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowany został bezzałogowy pojazd wodny o nietypowej sylwetce, która skojarzona została przez obserwatorów z kaczką, a jednocześnie przypomina klasyczną, wydłużoną linię łabędzia.

Bezzałogowy pojazd w kształcie ptaka na MSPO w Kielcach

Maszyna wystawiona w ramach ekspozycji targów została pokazana jako jednostka autonomiczna przeznaczona do poruszania się po akwenach oraz prowadzenia obserwacji z wykorzystaniem zainstalowanych sensorów. W oficjalnych materiałach i relacjach prasowych nie podano szczegółowych parametrów technicznych ani pełnej specyfikacji ładunków użytecznych, natomiast producenci podkreślali zdolność platformy do działania w trybie bezzałogowym oraz możliwość integracji z systemami łączności.

Kształt kadłuba i ogólny projekt pojazdu sprawiają, że jego wygląd pełni także funkcję maskowania wizualnego. Sylwetka inspirowana formą ptaka ma ułatwiać wtopienie się w otoczenie wodne podczas misji rozpoznawczych. Konstrukcja była eksponowana obok innych nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych i systemów wielodomenowych.

Rekordowa edycja targów obronnych z udziałem 811 wystawców

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach od lat należy do najważniejszych wydarzeń zbrojeniowych w Europie. Tegoroczna edycja, odbywająca się po raz trzydziesty trzeci, zgromadziła 811 firm z 35 krajów i wypełniła 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Targi są miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć technologicznych w dziedzinie obronności oraz platformą do nawiązywania kontaktów między producentami, przedstawicielami sił zbrojnych i administracji państwowej. Swoją ofertę przedstawiają tam zarówno największe koncerny międzynarodowe, jak i mniejsze podmioty, które poszukują miejsca na rynku nowoczesnych technologii wojskowych.

Podczas wydarzenia istotną rolę odgrywały polskie spółki zbrojeniowe, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa, która jako partner strategiczny przygotowała jedną z największych ekspozycji, zajmując halę o powierzchni 2500 metrów kwadratowych oraz dodatkowy plac pokazowy. Obecne były także liczne delegacje zagraniczne, a prezentowane rozwiązania obejmowały od sprzętu ciężkiego i systemów artyleryjskich po zaawansowane technologie cyfrowe i autonomiczne.