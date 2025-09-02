Rodzina zdecydowała o prywatnym charakterze pogrzebu

We wtorek 2 września 2025 r. 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny przekazała, że uroczystość pogrzebowa majora Macieja „Slaba” Krakowiana, tragicznie zmarłego przed AirShow Radom 2025 pilota F-16, będzie miała charakter prywatny. Równocześnie wystosowano prośbę rodziny pilota o uszanowanie tej decyzji. Apelowano przy tym o nieuczestniczenie mediów w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania wydarzenia.

Rodzina i wojsko apelują: nie powielajcie plotek o wypadku F-16

31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny wzywała również do sprawdzania przed publikacją informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej. Ma to związek z licznymi komentarzami i spekulacjami dotyczącymi zdarzenia w Radomiu.

„Każda niezweryfikowana opinia czy domysły mogą wprowadzać w błąd, wywoływać niepotrzebne emocje i utrudniać rzetelne informowanie społeczeństwa. Prosimy o odpowiedzialność i poszanowanie dla procesu wyjaśniającego. Wszystkie oficjalne komunikaty będą publikowane przez właściwe instytucje w miarę postępu prac” – przekazała baza.

Śledztwo i badania wypadku F-16

Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, a sprawa jest wyjaśniana. Pracuje nad tym Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.