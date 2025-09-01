Wniosek o uchylenie immunitetu Przewodniczącej Trybunału Stanu

W dniu 16 lipca 2025 r. prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Stanu wnioski o podjęcie uchwał zezwalających na pociągnięcie Małgorzaty Manowskiej, sędzi Sądu Najwyższego oraz Przewodniczącej Trybunału Stanu, do odpowiedzialności karnej. Ma to związek z ustaleniami poczynionymi w śledztwie o sygn. 1001-14.Ds.57.2024.

Wyłączenie 12 sędziów Trybunału Stanu – decyzja trzyosobowego składu

5 sierpnia 2025 r. Trybunał Stanu powiadomił Prokuraturę Krajową, że na dzień 3 września br. wyznaczono posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu. Posiedzenie dotyczyło rozpoznania powyższego wniosku. 29 sierpnia br. ten sam organ na posiedzeniu niejawnym w składzie 3-osobym (Piotr Andrzejewski, Piotr Sak i Józef Zych), po rozpoznaniu wniosku pełnomocnika Przewodniczącej Trybunału Stanu, zdecydował o wyłączeniu od udziału w sprawie 12 członków Trybunału Stanu. O terminie wspomnianego posiedzenia nie została zawiadomiona Prokuratura Krajowa. Nie nadesłano również odpisu wniosku o wyłączenie. W opinii Prokuratury Krajowej, uniemożliwiło to odniesienie się do zawartych w nim argumentów i przedstawienie własnego stanowiska.

Zgodnie z komunikatem Prokuratury Krajowej, „na wniosek prokuratora, odpis postanowienia o wyłączeniu został doręczony Prokuraturze Krajowej. Z postanowienia tego wynika, iż wyłączenie nastąpiło na podstawie art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k. (tj. z uwagi na fakt, iż członkowie Trybunału Stanu byli świadkami czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie zostali przesłuchani w charakterze świadków), a nadto – w stosunku do członków Trybunału Stanu, którzy złożyli zawiadomienie – również na podstawie art. 40 § 1 pkt 1 k.p.k. (sprawa ich bezpośrednio dotyczy)”.

Prokuratura Krajowa kwestionuje decyzję Trybunału Stanu w sprawie Małgorzaty Manowskiej

Zdaniem Prokuratury Krajowej, w niniejszej sprawie zastosowanie wprost przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących wyłączenia sędziego prowadziłoby „do całkowitej i pierwotnej niemożności rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu, a tym samym merytorycznego rozpoznania sprawy karnej”. Dodatkowo w jej opinii brak jest jakichkolwiek merytorycznych podstaw do wyłączenia członków Trybunału Stanu od rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu Małgorzaty Manowskiej w zakresie głosowania obiegowego w Kolegium SN oraz działania na szkodę sędziego Pawła Juszczyszyna.

Prokuratorzy z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej kwestionują wydane przez trybunał postanowienie. Zgodnie z komunikatem, stawią 3 września 2025 r. na wyznaczone posiedzenie Trybunału Stanu w przedmiocie wniosku o uchylenie immunitetu, celem wzięcia w nim udziału.