Przywódca Chin Xi Jinping spotkał się w czwartek w Pekinie z premierem Słowacji Robertem Ficą. Chiński prezydent wyraził nadzieję, że Bratysława będzie wspierać starania Pekinu na rzecz poprawy stosunków z Unią Europejską.

Xi Jinping liczy na słowackie wsparcie wobec Unii Europejskiej

Xi, cytowany przez chińskie MSZ, podkreślił, że społeczność międzynarodowa potrzebuje dziś jedności i współpracy. Pekin liczy na poparcie europejskich partnerów w związku ze sporem o cła na import chińskich samochodów elektrycznych. Słowacja była jednym z pięciu państw, które sprzeciwiły się decyzji Unii Europejskiej o ich wprowadzeniu.

Premier Fico zadeklarował chęć rozwijania relacji z Chinami i przyciągania do kraju nowych inwestycji. – Słowacja przywiązuje dużą wagę do stosunków z Pekinem i zaprasza chińskie firmy do inwestowania – oświadczył. Polityk wyraził także uznanie dla wojskowej parady z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, podkreślając jej symboliczne przesłanie.

Węgry liderem w przyciąganiu chińskich inwestycji w Europie

Na uroczystości w Pekinie Xi Jinping zaprosił 26 światowych przywódców, w tym m.in. Władimira Putina i Kim Dzong Una. Fico spotkał się również z rosyjskim prezydentem, dziękując mu za dostawy gazu i krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę energetyczną. W piątek szef słowackiego rządu ma rozmawiać w tej sprawie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Słowacja, podobnie jak Węgry, zabiega o zwiększenie chińskich inwestycji, jednak pozostaje w tyle za Budapesztem. Według danych przedstawionych przez ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjártó, w 2024 roku aż 31 procent chińskich inwestycji w Europie trafiło na Węgry.