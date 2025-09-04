W Paryżu 4 września odbędzie się spotkanie koalicji chętnych, czyli krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie ogłoszenia zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk.W Paryżu jest już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Będzie to pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowym szczycie w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i Zełenski rozmawiali z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Hybrydowe posiedzenie w Paryżu. Kto weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych?

Posiedzenie koalicji zostanie zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie w nim uczestniczyć przez łącze wideo. Z doniesień medialnych wynika, że zdalnie wezmą udział w naradzie szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch: Keir Starmer, Friedrich Merz i Giorgia Meloni. Reprezentowane mają być również Turcja i Kanada. Polskę będzie reprezentował Donald Tusk. W gronie rozmówców będą też: sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Czy Europa jest zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie? Koalicja chętnych ma zmierzyć siły na zamiary

Głównym przesłaniem czwartkowego spotkania - jak zapowiedział Pałac Elizejski - będzie to, że kraje europejskie są „nie tylko chętne i zdolne”, ale też gotowe zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie. Zapowiadano dotąd, że gwarancje te wejdą w życie w razie ogłoszenia rozejmu w wojnie w Ukrainie. W tym kontekście dyskutowano o siłach reasekuracyjnych, które miałyby zostać rozmieszczone w Ukrainie po rozejmie. Nie byłby to kontyngent pokojowy, obecny na linii rozgraniczenia walczących stron, lecz siły, które byłyby dowodem długoterminowego wsparcia i miałyby charakter odstraszania potencjalnej agresji rosyjskiej.

Koalicja chętnych czeka na potwierdzenie Donalda Trumpa. Czy USA wesprą Europę?

- W czwartek oczekujemy potwierdzenia schematu, w ramach którego koalicja chętnych rzeczywiście ma wsparcie Stanów Zjednoczonych, by zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy - mówił doradca prezydenta Emmanuela Macrona. - Wkład, który mamy dzisiaj, wystarcza, by móc powiedzieć Amerykanom, że jesteśmy gotowi wziąć na siebie zobowiązania pod warunkiem, że oni podejmą swoje, tzn. dadzą partnerom europejskim „backstop” (zabezpieczenie misji europejskiej - PAP) - dodał przedstawiciel Pałacu Elizejskiego.

Ważne Trump mówił w sierpniu, że wesprze europejskie wysiłki, i zadeklarował gotowość koordynowania działań. Biały Dom wyklucza przy tym wysłanie żołnierzy amerykańskich do Ukrainy.

Macron powiedział w środę podczas spotkania z Zełenskim, że tematem narady koalicji chętnych będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie. Podkreślił, że prace przygotowawcze zostały zakończone.

W czwartek po południu uczestnicy spotkania koalicji chętnych będą rozmawiać z Trumpem telefonicznie.