Urząd Patentowy RP będzie mógł ograniczyć wgląd do materiałów i dowodów załączonych do akt sprawy, jeżeli ich udostępnienie groziłoby ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa. Takie zmiany w przepisach dotyczących postępowań przed Urzędem Patentowym przewidziano w projekcie nowelizacji prawa własności przemysłowej (nr z wykazu: UDER85)

Za jej przygotowanie odpowiadało nieistniejące już dziś Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zmiana ma realizować postulat nr 295 wypracowany przez rządowy zespół ds. deregulacji.

Jak dziś chroniona jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Choć dziś niektóre posiedzenia przed Urzędem Patentowym mogą być przeprowadzone w trybie niejawnym, to nie można ograniczyć stronom możliwości wzięcia udziału w rozprawie. W praktyce prowadzi to do kuriozalnego skutku – potencjalny naruszyciel praw związanych ze znakiem towarowym może przy okazji toczącego się postępowania wejść w posiadanie tajemnicy przedsiębiorstwa, którego znaku towarowego bezprawnie używa. Dzieje się tak dlatego, że w ramach rozprawy strony mogą bez przeszkód zapoznawać się ze zgromadzonymi w sprawie materiałami i z prezentowanymi dowodami.

Występowanie tego procederu ma ukrócić przepis dający Urzędowi Patentowemu prawo do ograniczenia wglądu stron do zgromadzonych materiałów. Skorzystanie z tego uprawnienia będzie musiało być jednak umotywowane ważnym interesem przedsiębiorstwa. O wyłączenie dostępu do dowodów będzie można wnioskować do Urzędu Patentowego. „Wniosek o ograniczenie prawa wglądu do materiałów i dowodów składany będzie wraz z uzasadnieniem oraz wersją dokumentu niezawierającą informacji objętych ograniczeniem” – czytamy w założeniach do projektu ustawy.

Zmiany mają dotyczyć trzech rodzajów postępowań. Chodzi o sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie wcześniejszego znaku i stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania. ©℗