Przewiduje on reformę szpitalnictwa w Polsce, by poprawić dostęp do leczenia, dostosować system do potrzeb pacjentów i ograniczyć koszty. Główne zmiany to: uproszczenie zasad włączania szpitali do systemu podstawowego zabezpieczenia, możliwość łączenia placówek przez związki samorządów, lepszy nadzór nad planami naprawczymi oraz obsługa e-karty DILO w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.