Grupa spółek Check24 prowadzi na rynku niemieckim internetową porównywarkę ofert ubezpieczeń, w tym również samochodowych. Oprócz możliwości sortowania po cenie poszczególnym ofertom są przyznawane noty na podstawie wielu różnych kryteriów, w tym również o ocen wystawionych przez klientów. Noty te są prezentowane punktowo. Niemiecki ubezpieczyciel HUK-Coburg uznał to za niezgodne z prawem. Prawo niemieckie, w ślad za prawem unijnym, pozwala na reklamę porównawczą, ale tylko przy obiektywnym porównaniu cech produktów czy usług, i to takich, które są możliwe do zweryfikowania. Zdaniem zakładu ubezpieczeniowego internetowa porównywarka opiera się zaś na subiektywnych ocenach, co oznacza niedozwoloną reklamę porównawczą.

Subiektywna reklama porównawcza