Od 1 stycznia 2025 roku będzie obowiązywał system e-Doręczeń. To oznacza, że podmioty publiczne oraz zawody zaufania będą musiały wprowadzić tę usługę od przyszłego roku. Odpowiedniki papierowych listów poleconych będą do odebrania (lub do wysłania) drogą elektroniczną po wyrażeniu na to zgody.

Jak informuje Poczta Polska, od stycznia e-Doręczenia będą obowiązkowe. Usługa co prawda funkcjonuje już od października 2021 roku, kiedy to spółka uruchomiła tę usługę. Jednak od 2025 roku wszystkie podmioty publiczne, jak samorządu, urzędy skarbowe, ale również zawody zaufania - adwokaci czy radcy prawni będą musieli z niej korzystać.

E-doręczenie zamiast listu i awizo

Czym są e-Doręczenia? To odpowiedniki listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Można je wysyłać i odbierać elektronicznie o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, o ile jest tam dostęp do internetu. Od 2025 roku wszystkie urzędy będą korzystać z tego systemu - obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz (w późniejszym okresie) firm rejestrowanych w KRS i CEIDG.

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych

od 1.01.2025 r.: organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, Polska Akademia Nauk, samodzielne publiczne zakładki opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza i podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEiIDG.

od 1.04.2025 r.: podmioty niepubliczne zarejestrowane w KRS przed 1 stycznia 2025 roku,

od 1.07.2025 r.: podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 roku w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r.,

od 1.10.2026 r.: podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r.,

od 1.10.2029 r.: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki metropolitarne i samorządowe zakłady budżetowe - w zakresie publicznej usługi hybrydowej, sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Zamiast awiza, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych w urzędzie pocztowym oraz archiwizowania papierowej korespondencji, można będzie dokonać tego w formie elektronicznej.

"Usługa działa podobnie do poczty e-mail, ale jest o wiele bezpieczniejsza. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra Cyfryzacji, mamy pewność, że korespondujemy z właściwym adresatem. Poczta Polska w ramach e-Doręczeń udostępnia publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która zapewnia komunikację z podmiotami publicznymi oraz publiczną usługę hybrydową (PUH), dostępną tylko dla podmiotów publicznych" – tłumaczy Poczta Polska.

E-doręczenia: obowiązkowe?

Nadawanie e-Doręczeń jest obowiązkowe i będzie dotyczyło wszystkich podmiotów publicznych oraz firm rejestrowanych w KRS i CEIDG. Jednak korzystanie z tej usługi przez klientów instytucji czy petentów nie jest obowiązkowe.

Co w przypadku, kiedy podmiot publiczny wprowadzi usługę, ale obywatel nie będzie miał aktywowanej usługi? Gdy odbiorca nie będzie miał adresu do e-Doręczeń, urząd wyśle dokumenty elektronicznie, ale zostaną one wydrukowane i doręczone odbiorcy przez operatora wyznaczonego (obecnie to Poczta Polska).

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń?

Aby wysyłać i odbierać wiadomości w usłudze e-Doręczeń, potrzebny jest adres do tej usługi. Jeśli chcemy go utworzyć, należy wypełnić wniosek na stronie edoreczenia.gov.pl. Z usługi może skorzystać każdy obywatel, który ma profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

Jakie dane będą potrzebne? Będą to: adres e-mail i adres do korespondencji. Pozostałe dane pojawią się automatycznie po zalogowaniu profilem zaufanym.

Aby aktywować skrzynkę do e-Doręczeń: należy wejść na swoje konto na mObywatel​​​​​​., wejść w zakładkę Twoje skrzynki w menu bocznym, kliknąć Aktywuj skrzynkę. Następnie podać adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia, a [p zapoznaniu się z regulaminem i polityką prywatności kliknąć Aktywuj.