Gmina przyjęła kilka dni temu nowe stawki opłat za odpady z nieruchomości niezamieszkanych, czyli m.in. z tych, w których prowadzi się działalność gospodarczą. Niestety stawki wzrosły o 20 proc., co dla firmy jest znacznym obciążeniem. Dodatkowo gmina powołuje się na uchwałę, w której mowa o tym, że stawka obowiązuje od 1 stycznia, czyli wstecz. Czy to możliwe? Co zrobić, aby nie płacić wyrównania?

Warto na początku przypomnieć, że ustalanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie to kompetencja rady gminy. Wskazuje na to art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim rada gminy w drodze uchwały ustali stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości . Z kolei w ust. 2a tego przepisu przewidziano stawki maksymalne, których żadna gmina nie może przekroczyć. Ma więc możliwość ustalania stawek i może je podwyższać w ramach limitów.