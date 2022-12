Jedną z głównych przyczyn pogarszania się sytuacji finansowej firmy są niesolidni dłużnicy – należą do nich przede wszystkim kontrahenci, którzy z różnych powodów zwlekają ze spłatą zadłużenia. Co oczywiste, te niezapłacone na czas faktury przyczyniają się do pogorszenia płynności. Dlatego w obecnych czasach szczególnie ważne staje się zadbanie o to, aby wszelkiego rodzaju należności docierały na czas. Jeśli zaś mimo podjętych działań zapobiegawczych (pisaliśmy o nich w poprzednich odcinkach poradnika) należności nie docierają, to trzeba podjąć działania zmierzające do skłonienia dłużnika do uregulowania zaległości. Aby zwiększyć szansę na odzyskanie należnych kwot, działania te należy podjąć na możliwie najwcześniejszym etapie.