Bardzo często, zanim pojawi się prawdziwy kryzys (i w konsekwencji stan niewypłacalności), przedsiębiorca może zaobserwować pojawiające się pojedyncze sytuacje kryzysowe, które same w sobie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla dalszej kontynuacji działalności, ale jeśli nie zostaną w porę zażegnane, mogą doprowadzić do poważnych kłopotów, a może nawet do stanu niewypłacalności - którego konsekwencją może być konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Trzeba tu zastrzec, że każda sytuacja kryzysowa jest inna. Jej przebieg często w dużej mierze zależy od charakteru przedsiębiorstwa. Coś, co sprawdzało się kiedyś, nie zawsze przyniesie pożądane skutki w przyszłości, dlatego do każdego kryzysu należy podchodzić w sposób indywidualny i na bieżąco dopasowywać plan działania do realiów panujących na rynku. Niemniej jednak zazwyczaj kryzys sprawia, że niemal każda firma staje przed koniecznością podejmowania ciężkich i niekiedy ryzykownych decyzji odnoszących się do obszaru finansów (np. strata pieniędzy), struktury (np. zmniejszenie zatrudnienia) czy wizerunku przedsiębiorstwa (np. utrata reputacji). Aby temu zapobiec, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie na możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż niejednokrotnie wymaga podejmowania szybkich kroków i rozwiązywania pojawiających się na bieżąco napiętych sytuacji. Jeśli jednak przedsiębiorca wypracuje skuteczny plan działania na wypadek sytuacji awaryjnej, który będzie zawierał instrukcje i wskazówki co do dalszych działań, to istnieje większa szansa na wyjście z kryzysu obronną ręką.