Zapewne w podanym stanie faktycznym została właśnie zawarta taka ugoda przed geodetą. Do tego typu umowy mają również zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Z art. 917 k.c. wynika zaś, że przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.