Przykładów na przetargi, które uwzględniają wymogi wynikające z ustawy o elekromobilności, nie brakuje. W sierpniu Gdańsk zawarł umowy na transport niepełnosprawnych uczniów do szkół. W przetargu tym mogły wystartować tylko firmy, które zadeklarowały, że od 1 stycznia 2022 r. zapewnią co najmniej 10 proc. udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie. Do 31 października 2021 r. zamawiający musi otrzymać od przedsiębiorców pisemną informację o jego gotowości do świadczenia usług na tych zasadach. Wykonawcy zadeklarowali spełnienie tych warunków, ale odbiło się to na cenach ofertowych. W przetargu na rozbudowę fragmentu ul. Św. Marcina w Poznaniu wykonawcy musieli złożyć oświadczenie, że albo nie będą używać pojazdów samochodowych przy tych pracach, albo też zapewnią udział samochodów elektrycznych lub na gaz wymagany przez ustawę o elektromobilności.