„Po pierwsze, nie jest rolą zamawiającego zawieranie umów z podmiotami trzecimi w celu umożliwienia danemu wykonawcy zaprezentowania próbki systemu, gdyż działanie takie faworyzowałoby tego wykonawcę (...). Okoliczności dotyczące trudności w zebraniu podpisów są okolicznościami dotyczącymi przystępującego, a nie stanu epidemii. Należy rozróżnić bowiem obiektywne fakty dotyczące obostrzenia związanego z epidemią a okoliczność, że dany wykonawca nie dochował należytej staranności i nie zabezpieczył własnego interesu poprzez odpowiednio wcześniejsze pozyskanie podpisów. To, że do trudności w podpisaniu doszło w czasie epidemii, nie powoduje, że automatycznie jest to okoliczność związana z obostrzeniami epidemiologicznymi” – podkreślono.