Zwraca uwagę, że o przyznaniu pieniędzy decyduje nie rodzaj prowadzonej działalności, ale spełnienie warunków formalnych oraz ocena merytoryczna wniosku. – Badamy przede wszystkim, czy dany projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy – wskazuje.

Organ rentowy deklaruje, że do 31 grudnia 2021 r. wybierze projekty, które otrzymają dofinansowanie . – Na stronie www.zus.pl oraz w BIP opublikujemy listę rankingową – zapewnia Grzegorz Dyjak.

Z danych, które otrzymał DGP, wynika, że do ZUS wpłynęło 3405 wniosków. W zeszłym roku (w wersji elektronicznej) złożono ich 4486, a w 2019 r. – 2627. I właśnie w formie składania podań zaszła pierwsza zmiana. Do tej pory, aby wniosek był skuteczny, należało go przesłać w dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej.