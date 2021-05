Z punktu widzenia czytelnika kluczowy jest art. 107 ust. 5 u.g.n., gdzie postanowiono, że: „w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku scalenia i podziału. Przepis art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio”. Wyjaśniono w nim również, że różnice między wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku scalenia i podziału a należnością wynikającą z opłaty adiacenckiej są pokrywane w formie dopłat. Powyższa regulacja nawiązuje do art. 66 ordynacji podatkowej. Tamże m.in. wskazano, że szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa ‒ w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów.