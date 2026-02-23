Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mogą się uwolnić od tej odpowiedzialności, gdy wykażą np. terminowe zgłoszenie wniosku o upadłość lub brak winy.

Wspomniane roszczenie z art. 299 k.s.h. ma charakter odszkodowawczy. To ma znaczenie dla przedawnienia. Sądy przyjmują, że stosuje się tu trzyletni termin wskazany w art. 4421 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Dotyczy on roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Termin biegnie od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się – albo mógł się dowiedzieć – o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, nie później niż 10 lat od zdarzenia. Z praktyki wynika, że termin ten zwykle biegnie od informacji o bezskuteczności egzekucji.