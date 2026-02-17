Stowarzyszenie apeluje o zmiany w projekcie ustawy

Stowarzyszenie proponuje, by prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej miał możliwość niezwłocznego nakazania usunięcia następujących treści godzących w dobro dzieci:

• "Deepfakeów” polegających na zmanipulowaniu prawdziwego lub przetworzonego wizerunku dziecka poprzez umieszczenie takiego wizerunku w kontekście seksualnym (na przykład „doklejenie” twarzy dziecka w filmie lub na obrazach pokazujących nagie ciała, nawet jeżeli nie są one typową pornografią);

• Zdjęć lub filmów pokazujących rzeczywiste sytuacje intymne, na przykład w szatniach i toaletach szkolnych. Jest to obecnie częsty sposób na prowokowanie hejtu, ośmieszenia i stygmatyzacji w środowisku rówieśniczym.

• Przedstawień rzeczywistego wizerunku dziecka w kontekście seksualnym, na przykład z gadżetami erotycznymi, w wyzywającej bieliźnie, ukazujących nagość skoncentrowaną na miejscach intymnych czy też uchwyconych w pozycjach, które budzą wyraźne skojarzenia seksualne.

Stowarzyszenie proponuje, aby decyzje prezesa UKE nakazujące usunięcie treści nielegalnych dotyczących dzieci miały rygor natychmiastowej wykonalności. "Należy rozważyć jak najszybszą ścieżkę reagowania. W innym przypadku, krzywdzący materiał pozostanie w sieci i będzie służył traumatyzowaniu dzieci przez bardzo długi czas, który może trwać od 14 dni w trakcie których UKE musi czekać na ewentualne zgłoszenie sprzeciwu, do nawet kilku lat, jeżeli sprawa trafi do sądu" – czytamy w apelu.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że w odniesieniu do wymienionych powyżej treści nie ma zagrożenia naruszania wolności słowa. Zmiany nie wkraczają w obszary, o które spierają się politycy.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie

„Bezpieczny i prawidłowy rozwój dzieci powinien być dla odpowiedzialnego społeczeństwa priorytetem ponad podziałami i bieżącą polityką. Dlatego Stowarzyszenie Twoja Sprawa apeluje do Premiera i Ministra Cyfryzacji, aby w ramach przygotowywanych obecnie nowych projektów ustaw wdrażających DSA, uwzględnili dwie zmiany, niezbędne dla ochrony dzieci w internecie. Stowarzyszenie jednocześnie apeluje do Prezydenta o poparcie takich rozwiązań".

Ministerstwo cyfryzacji po zawetowaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną (która wróciła do Sejmu) przygotowało dwa projekty. Jeden dotyczy ustanowienia prezesa UKE koordynatorem usług cyfrowych, a drugi wprowadza bezpośrednio zapisy DSA do Polski.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa uważa, że postulowane zmiany powinny być wprowadzone właśnie do tego drugiego.

Stowarzyszenie uważa, że wprowadzenie tych zmian pomoże zapobiec takim sytuacjom jak ta, kiedy twarz 14-letniej dziewczynki została wklejona w nagie ciało dorosłej kobiety przy pomocy sztucznej inteligencji.

„To tylko jeden z wielu przypadków. Jakiekolwiek wykorzystywanie wizerunków dzieci w sytuacjach naruszających ich godność jest złe. Wykorzystywanie w kontekście seksualnym to dla nich ogromna krzywda i zagrożenie dla zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego! A narzędzi do łatwego tworzenia zmodyfikowanych wizerunków będzie tylko przybywać” – podaje Stowarzyszenie.

Badania przeprowadzone przez UNICEF, ECPAT i INTERPOL w 11 krajach wykazały, że co najmniej 1,2 mln dzieci przyznało, że ich zdjęcia zostały poddane manipulacji i stworzono z nich seksualne deepfake’i. – podało Stowarzyszenie.

„Wierzymy, że politycy mogą wspólnie chronić dzieci odkładając na bok spory polityczne” – uważa Urszula Sowińska z zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa.

„Należy wdrożyć te propozycje. Zbyt długo czekamy na skuteczne rozwiązania legislacyjne. Stańmy wspólnie w obronie dzieci!” – apeluje Katarzyna Nowicka, Dyrektor Zarządzająca Stowarzyszenia Twoja Sprawa.