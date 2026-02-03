- Zdecydowaliśmy się procedować dwa projekty równolegle, żeby móc poświęcić więcej czasu na wyjaśnienie panu prezydentowi, co rzeczywiście w tym pierwszym projekcie jest, a czego nie ma – tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodaje, że ma nadzieję, że uda się oba projekty wysłać do konsultacji publicznych jeszcze w tym tygodniu.

Jak tłumaczył wiceminister, bazą dla rozpoczętych prac legislacyjnych jest zawetowana ustawa, choć do nowoprojektowanych rozwiązań wprowadzono kilka modyfikacji.

- Nie chcemy już regulować kwestii finansowania podmiotów sygnalizujących. Skoro opozycja nie chce, żeby było transparentnie, to skreśliliśmy te przepisy. Wszystkie dofinansowania działalności będą na poziomie ogólnym. Planujemy również skrócenie terminu wniesienia sprzeciwu do sądu od decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedmiu do dwóch dni – mówi Standerski.

DSA. Czy dojdzie do spotkania Pałacu z Ministerstwem?

Karol Nawrocki, wetując ustawę, jednocześnie zaprosił do wspólnego przygotowania nowego projektu MC i organizacje, które zwróciły się do niego w tej sprawie. Jak jednak wynika z rozmów DGP z przedstawicielami resortu oraz prezydenckiego pałacu, póki co takiej współpracy nie ma.

- Rozmawiałem z ministrem Zbigniewem Boguckim (szef kancelarii Prezydenta RP – red.) dwa tygodnie temu i pytałem, kiedy możemy porozmawiać o DSA. Minister odpowiedział, że zainteresuje się tematem i na pewno się odezwie, ale do tej pory nie mamy od niego żadnej informacji. Panu prezydentowi chyba jednak nie zależy na dialogu – uważa wiceminister cyfryzacji. Jak dodaje, Kancelaria Prezydenta zawsze może też wysłać swoje uwagi do projektu zgodnie z oficjalną procedurą.

Z kolei Zbigniew Bogucki mówi DGP, że z wiceministrem Standerskim rozmawiał w przelocie, kiedy mijali się w telewizyjnym studiu.

- Wskazałem wówczas panu wiceministrowi, że osobą odpowiedzialną za tę ustawę w Kancelarii Prezydenta RP jest minister Paweł Szefernaker. Wiceminister Standerski odpowiedział, że w takim razie będzie się z nim kontaktował i przekaże tę informację także wicepremierowi Gawkowskiemu – wyjaśnia. Bogucki zastrzega również, że z informacji, jaką otrzymał wczoraj od ministra Szefernakera wynika, że żadnego kontaktu ze strony Ministerstwa Cyfryzacji nie było.

- Więc doskonale wiedzą, kto z kim powinien się kontaktować w tej sprawie, a kontaktu niestety nie ma – mówi szef Kancelarii Prezydenta. Podkreśla przy tym, że ministrowie z Lewicy nie skorzystali z zaproszenia pana prezydenta, kiedy inne kluby rozmawiały o ważnych dla nich ustawach.

Etap legislacyjny

Projekty wpisane do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów