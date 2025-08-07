Ministerstwo Infrastruktury planuje istotne zmiany w przepisach dotyczących tzw. kilometrówki – świadczenia przysługującego pracownikom korzystającym z prywatnych pojazdów do celów służbowych.

"Kilometrówki" będę liczone w inny sposób

Projekt rozporządzenia przewiduje nie tylko podwyższenie dotychczasowych stawek, ale przede wszystkim rozszerzenie ich na samochody elektryczne, hybrydowe oraz napędzane wodorem – co do tej pory było wykluczone ze względu na obowiązujące kryteria oparte wyłącznie na pojemności skokowej silnika.

To „Dziennik Gazeta Prawna” jako pierwszy poinformował o szykowanych zmianach legislacyjnych. Projekt rozporządzenia ma wejść w życie wraz z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw, nad którą 17 lipca br. pracował już Stały Komitet Rady Ministrów. Głównym celem nowelizacji jest poprawa nadzoru nad międzynarodowym transportem drogowym rzeczy i przewozami kabotażowymi, jednak przy tej okazji rząd planuje zaktualizować również rozporządzenie dotyczące kilometrówki (z dnia 25 marca 2002 r.). Nowe regulacje będą szczególnie istotne dla pracowników administracji publicznej i funkcjonariuszy służb, którzy wykorzystują własne pojazdy w jazdach lokalnych – to właśnie ich w pierwszej kolejności obejmą nowe zasady.

Nowe stawki kilometrówki – propozycje Ministerstwa Infrastruktury:

Projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury zakłada fundamentalną zmianę w sposobie określania stawek kilometrówki – dotychczasowe kryterium oparte na pojemności skokowej silnika zostanie zastąpione bardziej adekwatnym i nowoczesnym podejściem, opartym na mocy silnika. Dzięki temu możliwe stanie się objęcie przepisami również pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz wodorowych, które dotąd były pomijane z racji braku tradycyjnego silnika spalinowego.

Obecnie obowiązujące stawki, które nadal pozostają w mocy do czasu wejścia w życie nowelizacji, wynoszą: 0,89 zł za 1 km dla samochodów osobowych o pojemności do 900 cm³, 1,15 zł za 1 km w przypadku samochodów o pojemności powyżej 900 cm³, 0,69 zł dla motocykli oraz 0,42 zł za każdy kilometr przebiegu motoroweru. Proponowana zmiana nie tylko dostosowuje przepisy do technologicznych realiów rynku motoryzacyjnego, ale również otwiera drogę do bardziej sprawiedliwego i przejrzystego systemu rozliczeń kosztów podróży służbowych, co może istotnie wpłynąć na decyzje pracowników i firm dotyczące wyboru pojazdów wykorzystywanych w codziennej pracy.

Samochody osobowe spalinowe:

do 75 kW: 1,04 zł za 1 km

powyżej 75 kW: 1,34 zł za 1 km

Hybrydowe:

do 75 kW: 0,83 zł za 1 km

powyżej 75 kW: 1,10 zł za 1 km

Elektryczne i wodorowe:

niezależnie od mocy: 0,60 zł za 1 km

Motocykle:

Spalinowe: 0,75 zł za 1 km

Elektryczne: 0,35 zł za 1 km

Motorowery:

Spalinowe: 0,45 zł za 1 km

Elektryczne: 0,20 zł za 1 km

Kilometrówka a podatki – co warto wiedzieć?

Zwrot kosztów do wysokości określonych stawek jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracodawca może zaliczyć wypłatę kilometrówki do kosztów uzyskania przychodu.

Przekroczenie limitu – każda kwota ponad dopuszczalną stawkę stanowi już opodatkowany przychód pracownika.

Zmiany oznaczają istotny krok w stronę uwzględnienia nowoczesnych, ekologicznych pojazdów w polityce rozliczeniowej państwa. Choć stawki dla samochodów elektrycznych i hybryd są niższe od tych dla pojazdów spalinowych, po raz pierwszy zostaną one w ogóle objęte przepisami o kilometrówce.