„Prezydent RP Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbędzie się 11 lutego (środa) o godzinie 14” - napisał rzecznik prezydenta na platformie X.
Podał, że podczas posiedzenia RBN „omówione zostaną trzy tematy: Pożyczka zaciągnięta przez Rząd na realizację Programu SAFE; zaproszenie Polski do Rady Pokoju” oraz „podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego". (PAP)
