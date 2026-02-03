Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oceniła, że projektowane przepisy uporządkują system oraz zapewnią skuteczniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Nowe grupowanie wydatków budżetowych – przejrzystość i kontrola

Projekt ma wdrożyć rozwiązania zmierzające do zrealizowania Reformy Systemu Budżetowego (RSB) zawartej w KPO. RSB polega na wdrożeniu pakietu środków legislacyjnych w ramach dwóch z kamieni milowych w KPO. Pierwszy został już zrealizowany, a drugi dotyczący zmian w klasyfikacji budżetowej, systemie zarządzania budżetem i wprowadzenia kryteriów oceny inwestycji publicznych, ma zostać osiągnięty na mocy przyjętego przez rząd projektu.

Projekt ma wprowadzić nowe grupowanie wydatków budżetowych, które ma być czytelniejsze i bardziej zrozumiałe. Zostaną one podzielone na: transfery bieżące, np. dotacje; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki bieżące; wydatki majątkowe (inwestycje); transfery majątkowe, np. dotacje inwestycyjne. Analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Zmiany obejmą też zasady przygotowywania uzasadnienia do ustawy budżetowej. Zgodnie z projektem, w uzasadnieniu zawarta będzie informacja o tym, ile środków znajduje się w dyspozycji poszczególnych ministrów. Dodatkowo w dokumencie tym publikowane będą plany finansowe funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zmiany te mają zapewnić większą kontrolę parlamentarną i społeczną w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych.

Ocena inwestycji publicznych – nowe progi kosztowe i obowiązki raportowe

Zmiany w zakresie inwestycji publicznych dotyczą m.in. dokonywania ocen inwestycji publicznych, gdy szacunkowy łączny ich koszt wynosi co najmniej 10 mln zł. Ocena takiej inwestycji ma być publikowana, gdy jej szacunkowy łączny koszt przekracza 500 mln zł. Publikowane mają być też informacje o realizowanych inwestycjach publicznych, gdy ich wartość kosztorysowa wynosi co najmniej 100 mln zł.

„Ocena inwestycji przewiduje podanie m.in. zasadności jej realizacji oraz kosztów i korzyści (nie tylko finansowych)” - przekazała KRPM.

Kancelaria premiera poinformowała też, że na mocy projektowanych przepisów wojewodowie będą mogli łatwiej przesunąć środki na zadania zlecane samorządom, a jednostki – bez zgody Ministra Finansów – będą mogły zmieniać wydatki inwestycyjne do 500 tys. zł (wcześniej mogły to robić do kwoty 100 tys. zł). (PAP)