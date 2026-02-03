Podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu Szłapka był pytany o zapowiedziany przez premiera Donalda Tuska tego dnia zespół analityczny ws. ewentualnych polskich wątków związanych ze skandalem dotyczącym pedofilii w USA - chodzi o tzw. aferę Epsteina.

- Na polecenie premiera taki zespół powstanie w koordynacji: minister, prokurator generalny Waldemar Żurek oraz minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Przewodniczył temu zespołowi będzie pan minister Żurek i zespół będzie się składał z prokuratorów, policji i funkcjonariuszy służb - poinformował rzecznik.

Dodał, że skład zespołu będzie wąski i niejawny. - W tej sprawie będzie komunikował pan minister Żurek, ale rozpocznie on działania niezwłocznie - podkreślił. (PAP)