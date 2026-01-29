Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym rozporządzeniem dotyczącym pozwoleń i dokumentów potrzebnych przy przywozie, wywozie oraz obrocie wewnątrzwspólnotowym środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1.

Nowe przepisy zmieniają wzory dokumentów tak, żeby spełniały obecne wymagania, przede wszystkim w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwem, jakie obowiązują dla dokumentów publicznych trzeciej kategorii.Dotychczasowe uregulowania pozwalają korzystać ze starych wzorów, które takich zabezpieczeń nie mają, tylko do 12 lipca 2026 r.

Zmiany w pozwoleniach

Pozwolenia i dokumenty nadal będą wydawane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. GIF będzie zajmował się pozwoleniami na import i eksport, a także dokumentami potrzebnymi przy przywozie lub wywozie środków na własne potrzeby lecznicze.

Pozwolenia na import i eksport będą miały formę papierową, będą sporządzane po polsku i po angielsku oraz drukowane na zielonym papierze zabezpieczonym przed fałszerstwem.

Jeśli chodzi o dokumenty na własne potrzeby lecznicze, GIF wyda je na podstawie wniosku złożonego najpóźniej 15 dni przed planowanym przekroczeniem granicy. Taki dokument będzie ważny maksymalnie przez 30 dni i zostanie wydany na różowym, odpowiednio zabezpieczonym papierze.

Z kolei wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą wydawać dokumenty potrzebne do wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze. Cała procedura będzie prowadzona zgodnie z zasadami unijnymi wynikającymi z decyzji z 1994 r., na formularzach zgodnych z obowiązującym wzorem.

Rezygnacja z wojskowej inspekcji farmaceutycznej

W projekcie rozporządzenia zrezygnowano z udziału wojskowych inspektorów farmaceutycznych. Przepis, który wcześniej ich dotyczył, w praktyce i tak nie miał zastosowania, bo wojskowa inspekcja farmaceutyczna nie wydaje tego typu dokumentów.

Przepisy przejściowe

Sprawy wszczęte przed wejściem w życie nowego rozporządzenia będą dalej prowadzone na dotychczasowych zasadach, a dokumenty już wydane zachowają ważność. Oznacza to, że nie będzie potrzeby składania nowych wniosków tylko dlatego, że zmieniły się przepisy.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2026 r.

Etap:

uzgodnienia, konsultacje publiczne