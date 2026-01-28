Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje zmienić zasady nabycia lokali od dewelopera. a także funkcjonowania portalu DOM, o czym w DGP pisaliśmy po raz pierwszy 25 listopada ubr. w artykule „Za ile sąsiad kupił mieszkanie? Sprawdzimy to w Portalu DOM”

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem nowelizacji dwóch ustaw: z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, czyli tzw. ustawy deweloperskiej oraz z 17 października 2025 r. zmieniającą ustawę deweloperską, powołującą do życia portal DOM.

Zmiany w portalu DOM

Portal Dom jeszcze nie działa, ma ruszyć dopiero w kwietniu 2027 r. Jego celem będzie zapewnienie każdemu bezpłatnego dostępu do informacji o średnich cenach transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w wybranej lokalizacji, co ma ułatwić porównywanie ofert i wybór tych najkorzystniejszych. Koszty jego utworzenia i funkcjonowania będą pokrywane ze środków gromadzonych w Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG).

Resort chce rozszerzyć zakres danych publikowanych na portalu DOM o informacje dotyczące identyfikacji dewelopera, realizowanych inwestycji i zadań inwestycyjnych, ewentualnych opóźnień w ich realizacji, składek wpłacanych do Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz kar nałożonych w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z restrukturyzacją lub upadłością dewelopera. Dzięki temu osoby zainteresowane kupnem mieszkania lub domu z rynku pierwotnego będą mogły w prosty i przejrzysty sposób uzyskać wszystkie niezbędne do podpisania umowy informacje.

Nowy wzór prospektu i zmiany w odbiorze mieszkania

Po wejściu w życie proponowanych przez resort rozwoju rozwiązań zmieni się również wzór prospektu informacyjnego. Jego część dotycząca historii i doświadczenia dewelopera zostanie rozszerzona o informacje o postępowaniach karnych i cywilnych związanych z jego działalnością. Dodatkowo prospekt zostanie uzupełniony o jednolity, tabelaryczny wzór opisujący standard wykończenia nieruchomości, z dokładnymi parametrami technicznymi.Dzięki temu dokumentacja techniczna i prawna stanie się bardziej przejrzysta, a klienci będą mieli lepsze podstawy do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń reklamacyjnych.

Projekt przewiduje także zmiany w procedurze odbioru mieszkania lub domu jednorodzinnego. Klient dewelopera będzie mógł przesłać protokół odbioru wraz z listą wad drogą elektroniczną lub pocztową. Deweloper lub jego pełnomocnik będzie zobowiązany do uczestnictwa w odbiorze. W efekcie zgłoszone wady będą miały charakter wiążący i podlegać będą ustawowym terminom.

Wymagania dla ogłoszeń

Wprowadzone mają też zostać minimalne wymogi dotyczące ogłoszeń i ofert sprzedaży kierowanych do konsumentów. Deweloper będzie musiał m.in. podać adres inwestycji, rzuty mieszkań z powierzchniami poszczególnych pomieszczeń, informacje o pomieszczeniach przynależnych oraz wyraźnie oznaczyć wizualizacje jako materiały poglądowe. Celem tych zmian ma być ograniczenie nieuczciwych praktyk marketingowych i zapewnienie klientom dostępu do podstawowych informacji już na wstępnym etapie zapoznawania się z ofertą.

W przypadku umów rezerwacyjnych projekt przewiduje zwiększenie wysokości zwrotu opłaty rezerwacyjnej, jeśli deweloper nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Takie rozwiązanie ma zniechęcać do jednostronnego zrywania umów w sytuacjach wzrostu cen i zapewnić większą stabilność na rynku.

Zakaz podwyższania cen

Ponadto projekt wprowadza ustawowy zakaz podwyższania ceny lokalu lub domu po podpisaniu umowy deweloperskiej lub zobowiązującej. Dzięki temu nabywca zyska gwarancję niezmienności ceny, a ryzyko wynikające ze wzrostu kosztów inwestycji spoczywać będzie na deweloperze jako podmiocie profesjonalnym.

Etap legislacyjny

Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów