Chodzi o sprawę, o której pisał Dziennik Gazeta Prawna. Prezes firmy programistycznej postanowił zaoszczędzić na prawniku i zlecił Chatowi GPT sporządzenie pozwu o odszkodowanie. Sąd okręgowy we Wrocławiu powództwo oddalił. Okazało się, że AI nie tylko pomyliła podstawy prawne, myląc kodeks cywilny z prawem zamówień publicznych, ale wręcz "delikatnie zmieniła przepisy" na korzyść powoda.

Chat GPT wygenerował mu pozew. Przypominamy

Mężczyzna zlecił AI napisanie pozwu. Prezes firmy programistycznej domagał się odszkodowania za nieudzielenie mu zamówienia. Pozew i pisma procesowe sporządził za pomocą Chatu GPT. Jak wskazuje pełnomocnik pozwanego mecenas Joanna Lesicka, pozew został złożony razem z załącznikami, które według powoda miały być dowodami, a w praktyce były wydrukami jego zapytań do sztucznej inteligencji. Ostatecznie sąd okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo o odszkodowanie, bo powód nie spełniał warunków formalnych zapytania ofertowego.

Sztuczna Inteligencja w sądzie. Znamy uzasadnienie

Teraz znamy uzasadnienie. Udostępniła je mec. Lesicka. Sąd orzekł m.in., że „sztuczna inteligencja może być traktowana wyłącznie jako część argumentacji strony procesu cywilnego, ale nie stanowi dowodu i nie może zastąpić dowodów w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego”.

„Wygenerowane przez sztuczną inteligencję treści nie stanowią też dowodu z dokumentu, gdyż zawierają jedynie twierdzenia i oceny. Dokument, jako dowód, powinien bowiem dotyczyć dowolnego faktu, stanu lub zmiany wycinka rzeczywistości” – orzekł sąd.

Wskazał też, że definicja dokumentu zawarta w art. 77(3) k.c. dotyczy przekazu woli ludzkiej (informacja możliwa do odtworzenia). „Konstytutywną cechą dokumentu jest zatem jego intelektualna zawartość, czyli informacja – treść obejmująca różnego rodzaju oświadczenia, w tym oświadczenia woli. Cech takich nie mają treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję” – uzasadnił sąd.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że na rozprawie w dniu 27 listopada 2025 r. powód został pouczony o obowiązku wskazywania dowodów celem wykazania faktów, na które się powołuje (art. 6 k.c.), ze zwróceniem uwagi, że informacje i oceny wygenerowane przez sztuczną inteligencję nie stanowią dowodu w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego".

Orzecznictwo: Wyrok sądu okręgowego we Wrocławiu z 27 listopada 2025 r. sygn. X GC 455/25