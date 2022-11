Koszty rozlicza się też wstecz, np. w sytuacji, gdy jednostka zużyła nakłady w związku z prowadzoną działalnością, a nie uzyskała jeszcze od dostawcy faktury lub rachunku potwierdzającego ostatecznie jego wysokość, to trzeba i tak ująć wartość zużytego nakładu jako koszt okresu, w którym to zużycie miało miejsce. Następuje to za pośrednictwem wskazanych wyżej rozliczeń międzyokresowych biernych – często określanych jako rezerwy na koszty operacyjne. Rozliczenia międzyokresowe bierne to tak naprawdę zobowiązania jeszcze nieudokumentowane fakturami, ale już odzwierciedlające poniesienie nakładów, zużycie czynników działalności. To kwoty przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały dostarczone lub wykonane, ale nie zostały zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą. Bierne RMK odnoszą się też do planowanych, często jeszcze dokładnie nieznanych przyszłych zobowiązań.©℗