„Ustawa medialna jest gotowa! To przede wszystkim implementacja Europejskiego Aktu o Wolności Mediów. Jej celem jest stabilne finansowanie mediów publicznych, niezależność władz KRRiT oraz zarządów spółek od władzy” – informował w ubiegłym tygodniu wiceminister kultury Maciej Wróbel na portalu X. Jak podkreślał, „niebawem ciąg dalszy prac w rządzie, potem Sejm, Senat i Prezydent”.

Reformę mediów publicznych zapoczątkował w resorcie kultury jeszcze Andrzej Wyrobiec, bliski współpracownik byłego ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Po zmianach w ministerstwie pieczę nad reformą przejął de facto Maciej Wróbel. W myśl założeń do ustawy m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma zostać powiększona do 9 osób, wprowadzony ma zostać mechanizm rotacyjności jej członków, zlikwidowana ma zostać Rada Mediów Narodowych (jej kompetencje wrócą do KRRiT), a abonament radiowo-telewizyjny zastąpiony stałym finansowaniem z budżetu państwa.

Projekt, mimo licznych zapowiedzi, wciąż nie trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu. Powód? – Ministerstwo Finansów blokuje likwidację abonamentu. Andrzej Domański nie widzi powodu, aby to z budżetu państwa w całości finansować media. Wkrótce ma dojść do spotkania w tej sprawie – słyszymy. Od tego ma zależeć, czy i w jakiej formie projekt będzie dalej procedowany.

Problemów na horyzoncie jest jednak więcej. W ramach rekonstrukcji rządu kontrolę nad resortem kultury przejęła Polska 2050 – Hannę Wróblewską zastąpiła Marta Cienkowska.