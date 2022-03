Chociaż obecnie takie rozwiązanie by się przydało, to jednak przepisy prawa pracy przewidują możliwość „wypożyczenia” pracowników jedynie z agencji tymczasowej. W pytaniu zaś chodzi jednak o dwie niezależne spółki, chociaż powiązane są one osobą wspólnika. Tym samym każdy z tych podmiotów powinien zawrzeć z dana osobą odrębną umowę o pracę lub umowę zlecenia. Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z definicją stosunku pracy zawartą w art. 22 par. 1 kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy niesie po stronie pracodawcy tę konsekwencję, że przyjmuje on na siebie zobowiązanie do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.