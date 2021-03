Tak, gdyż uprawnienie do dwóch dni wolnego, oprócz ozdrowieńców (tj. oddającym m.in. osocze) przysługuje też klasycznym krwiodawcom. Od 26 stycznia 2021 r. obowiązuje art. 9a ustawy o publicznej służbie krwi (dalej: u.p.s.k.). Z przepisu tego wynika, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9 u.p.s.k., z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. [ramka] Oznacza to, że prawo do łącznie dwóch dni zwolnienia ma każdy honorowy krwiodawca krwi, który oddał krew lub osocze, a nie tylko osoba, która jest tzw. ozdrowieńcem. Zwolnienie w zwiększonym wymiarze dwóch dni przysługuje tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przy czym dokumentem poświadczającym prawo do zwolnienia od pracy jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Istotne jest to, że art. 9a u.p.s.k. nie mówi, że drugi dzień musi przypadać w dzień roboczy. Jeżeli więc termin drugiego dnia wypadnie na dzień wolny dla pracownika, to tym samym traci on jeden dzień wolnego. [przykład]