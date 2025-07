Opad będzie coraz mniejszy, spodziewane są dalsze wzrosty wody do strefy wysokiej i z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych. Mimo to w każdej chwili, zwłaszcza na terenach podgórskich, może dojść do gwałtownych, dramatycznych zdarzeń. Premier apeluje o czujność.