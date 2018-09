Błaszczak podkreślił podczas pierwszych obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej, że jest to najmłodsza formacja wojskowa, ale też najbliższa narodowi i społeczeństwu.

Ponadto, jak podkreślił minister, Wojska Obrony Terytorialnej nawiązują do tradycji Armii Krajowej oraz tradycji Żołnierzy Niezłomnych. "To właśnie przykład takiej postawy w czasie II wojny światowej i później, po formalnym jej zakończeniu stanowi wzór do naśladowania dla żołnierzy WOT, buduje etos służby WOT" - ocenił szef MON.

Minister przypominał, że 21 miesięcy temu rozpoczął się proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. "Dziś powstaje 13 brygad, jeszcze 4 będą tworzone, a więc w sumie będziemy mieć 17 brygad WOT" - dodał.

"Priorytetem rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego jest bezpieczeństwo, dlatego realizujemy zadania związane z zapewnieniem zdolności obronnych Polsce, z rozbudową zdolności obronnych naszej ojczyny" - oświadczył szef MON.

Błaszczak dziękował żołnierzom WOT za służbę i patriotyzm, a także ich rodzinom, za udzielane wsparcie. "Mam nadzieję, że za rok spotkamy się w gronie liczniejszym, jeżeli chodzi o WOT, że potwierdzimy naszą codzienną pracą, codzienną służbą, że kochamy Polskę" - dodał.