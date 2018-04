Łomżyńska Komunikacja Rowerowa (w skrócie ŁoKeR) będzie kosztowała miasto 160 tys. zł; uruchomienie części stacji (docelowo będzie ich trzynaście, na razie w systemie jest ich jedenaście) sfinansował lokalny biznes, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki komunalne.

Aby zarejestrować się w systemie ŁoKeR, trzeba wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej i wpłacić 19 zł; każde pierwsze 15 minut jazdy po wypożyczeniu jest bezpłatne, zaś godzina korzystania z roweru kosztuje złotówkę.

Władze Łomży liczą, że rower miejski będzie cieszył się zainteresowaniem i po półrocznym pilotażu, któremu będą też towarzyszyły akcje promocyjne i edukacyjne (dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów), zostanie na stałe. Przyznają, że to rozwiązanie wykorzystywane w większych aglomeracjach i raczej rzadkość w b. miastach wojewódzkich.

W Łomży jest obecnie ok. 37 km ścieżek rowerowych. "Mam też nadzieję, że ŁoKeRy będą się rozwijały i zataczały kręgi na ościenne gminy. Czymś pięknym byłaby bowiem podróż rowerem do naszego Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie (leży ok. 15 km od centrum Łomży - PAP)" - powiedział prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, cytowany przez oficjalną stronę internetową magistratu.

Łomża to drugie w Podlaskiem miasto z rowerem miejskim. Od pięciu sezonów z BiKeRów (od nazwy Białostockiej Komunikacji Rowerowej) można korzystać w stolicy województwa - Białymstoku. Od kwietnia do listopada dostępnych jest tam blisko 600 pojazdów w stacjach zlokalizowanych na terenie miasta i w dwóch sąsiednich gminach: Choroszcz i Juchnowiec Kościelny.

Władze miasta podkreślają, że rowery zachęciły mieszkańców do ruszania się - w systemie BiKeR zarejestrowanych jest w Białymstoku w sumie niemal 60 tys. osób. Rekordowy był ubiegły sezon, gdy zanotowano ponad 570 tys. wypożyczeń.(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

edytor: Jacek Ensztein