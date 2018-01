Wrocław: Dutkiewicz zapowiedział zaskarżenie do TK noweli tzw. ustawy dekomunizacyjnej

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. nowelizacji tzw. ustawy dekomunizacyjnej. To reakcja na zmianę przez wojewodę dolnośląskiego nazwy Bulwaru Stanisława Kulczyńskiego na Profesorów Lwowskich we Wrocławiu.