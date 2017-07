We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych. W poniedziałek prezydent poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapowiedział wówczas podpisanie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Prezydent zapowiedział też przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

"Już dzisiaj składamy panu prezydentowi projekt ustawy o KRS, który był procedowany w Sejmie. Projekt, pod którym podpisali się posłowie PSL, Nowoczesnej i PO" - powiedział poseł PO.

"To jest projekt przygotowany przez środowiska związane ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia, przez wybitnych ekspertów. Projekt całkowitej demokratyzacji KRS, zgodnie z polską konstytucją" - dodał.

Budka przypomniał, że projekt ten został odrzucony w pierwszym czytaniu w Sejmie głosami PiS. "Liczymy, że prezydent Duda wykorzysta bardzo dobrze przygotowany projekt ustawy do tego, by rozpocząć tę dyskusję o polskim wymiarze sprawiedliwości" - podkreślił.

"My jesteśmy otwarci na to, aby dyskutować i przedstawimy również inne rozwiązania w każdym obszarze: postępowania cywilnego, procedury karnej, ścieżki dojścia do zawodu sędziego. Propozycje ustrojowe właśnie, dlatego żeby rozmawiać i stworzyć jeden dobry wspólny projekt" - podkreślił.