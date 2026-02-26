Koniec starego modelu kancelarii [RYNEK PRAWNICZY]
Dlaczego prawnik przestaje być wyłącznie doradcą, a coraz częściej staje się współdecydującym partnerem biznesu? Jak nowe technologie spłaszczają struktury kancelarii, eliminują klasyczne szczeble hierarchii i zmieniają model pracy zespołów prawnych?
W rozmowie pojawiają się także najgorętsze tematy prawa pracy: jawność wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk, przyszłość B2B, rosnąca rola Państwowej Inspekcji Pracy oraz ryzyka związane z automatyzacją i AI w HR. Gość odważnie diagnozuje systemowe słabości, wskazując, że polskie prawo pracy funkcjonuje dziś w realiach, które coraz słabiej przystają do pracy zdalnej i hybrydowej.