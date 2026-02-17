AI zmienia kancelarie. Co czeka prawników? [RYNEK PRAWNICZY]
Sztuczna inteligencja wchodzi do kancelarii szybciej, niż wielu prawników się spodziewało. W „Rynku prawniczym” Tomasz Pietryga rozmawia z mec. Andrzejem Pośniakiem, partnerem zarządzającym CMS w Polsce, o tym, które obszary pracy prawnika już dziś przejmują algorytmy, jak zmieni się model rozliczeń kancelarii i dlaczego AI to raczej ewolucja niż rewolucja. Czy prawnicy staną się firmami technologicznymi? Kto ponosi odpowiedzialność za błędy AI i czy Big Tech może zagrozić tradycyjnym kancelariom?
