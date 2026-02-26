„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” - przekazało na platformie X dowództwo.

Polskie myśliwce działają prewencyjnie

DORSZ podkreśliło, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” - zapewniono.

Kto może usłyszeć dzisiaj wielki huk?

Mieszkańcy wschodniej Polski mogą usłyszeć dzisiaj wielki huk.

Dlaczego operuje polskie i sojusznicze lotnictwo w polskiej przestrzeni powietrznej?

W związku z masowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.

Jakie siły i środki uruchomił Dowódca Operacyjny RSZ?

Operują myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

Jaki charakter mają działania Dowództwa Operacyjnego RSZ?

Działania „mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

Czy Dowództwo Operacyjne RSZ jest gotowe do natychmiastowej reakcji?

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.